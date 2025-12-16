Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Quân sự

Đài Loan hé lộ cách đáp trả nhanh cuộc tấn công bất ngờ từ Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
16/12/2025 19:58 GMT+7

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan khẳng định lực lượng phòng vệ của vùng lãnh thổ này có thể nhanh chóng đáp trả bất kỳ cuộc tấn công bất ngờ nào từ Trung Quốc, theo Kyodo News ngày 16.12.

Quân đội Trung Quốc hoạt động xung quanh Đài Loan gần như hằng ngày. Đài Bắc cho rằng đây là một phần của chiến dịch "vùng xám", quấy rối và gây áp lực, không dẫn đến xung đột thực sự nhưng được thiết kế nhằm làm suy yếu lực lượng vũ trang Đài Loan bằng cách đặt họ trong tình trạng báo động liên tục.

- Ảnh 1.

Xe tăng M1A2T Abrams của Đài Loan khai hỏa trong một cuộc tập trận bắn đạn thật vào ngày 10.7

Ảnh: AFP

Trong báo cáo gửi cho các nghị viên Đài Loan mới đây, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan đánh giá tần suất và quy mô các hoạt động quân sự của Trung Quốc xung quanh vùng lãnh thổ này đã tăng lên hằng năm, bao gồm cả những cuộc "tuần tra sẵn sàng chiến đấu chung" thường xuyên.

Cũng theo Cơ quan Phòng vệ Đài Loan, Trung Quốc liên tục luyện tập cách tấn công Đài Loan, điều các tàu chiến ra xa hơn về Thái Bình Dương, xuống phía Úc và New Zealand.

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan nhấn mạnh lực lượng phòng vệ của vùng lãnh thổ này có quy trình hoạt động tiêu chuẩn về cách nâng cao mức độ cảnh báo chiến đấu trong trường hợp các cuộc tập trận của Trung Quốc chuyển "từ diễn tập sang chiến tranh".

"Nếu kẻ thù bất ngờ phát động tấn công, tất cả các đơn vị sẽ phải thực hiện việc kiểm soát đã được phân tán mà không cần chờ lệnh, và theo chế độ chỉ huy "phi tập trung" mà thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu của mình", báo cáo viết, nhưng không nêu chi tiết.

Ủy ban quốc hội Mỹ đánh giá Trung Quốc chỉ cần 'vài giờ' để phong tỏa Đài Loan

Trưởng Cơ quan phòng Vệ Đài Loan Cố Lập Hùng dự kiến trả lời các câu hỏi của các nghị viên về báo cáo trên vào ngày 17.12.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Trung Quốc đối với báo cáo mới của Cơ quan Phòng vệ Đài Loan.

Hôm 15.12, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cáo buộc lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức đang thổi phồng mối đe dọa từ Trung Quốc và gieo rắc nỗi lo sợ chiến tranh, theo Kyodo News.

Tin liên quan

Trung Quốc mô phỏng dùng chó robot đổ bộ Đài Loan, kết quả ra sao?

Trung Quốc mô phỏng dùng chó robot đổ bộ Đài Loan, kết quả ra sao?

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng phim tài liệu về cuộc tập trận mô phỏng đổ bộ Đài Loan, trong đó những con chó robot được thả ra mở đường trong làn sóng đổ bộ thứ nhất.

Đài Loan phát triển 'sát thủ diệt tàu sân bay' mới

Trung Quốc triển khai hơn 80 máy bay, tàu chiến sát Đài Loan?

Khám phá thêm chủ đề

Đài Loan trung quốc lực lượng phòng vệ Đài Loan Quân đội Trung Quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận