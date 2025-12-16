Đài Loan hé lộ cách đáp trả nhanh cuộc tấn công bất ngờ từ Trung Quốc

Quân đội Trung Quốc hoạt động xung quanh Đài Loan gần như hằng ngày. Đài Bắc cho rằng đây là một phần của chiến dịch "vùng xám", quấy rối và gây áp lực, không dẫn đến xung đột thực sự nhưng được thiết kế nhằm làm suy yếu lực lượng vũ trang Đài Loan bằng cách đặt họ trong tình trạng báo động liên tục.

Xe tăng M1A2T Abrams của Đài Loan khai hỏa trong một cuộc tập trận bắn đạn thật vào ngày 10.7 Ảnh: AFP

Trong báo cáo gửi cho các nghị viên Đài Loan mới đây, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan đánh giá tần suất và quy mô các hoạt động quân sự của Trung Quốc xung quanh vùng lãnh thổ này đã tăng lên hằng năm, bao gồm cả những cuộc "tuần tra sẵn sàng chiến đấu chung" thường xuyên.

Cũng theo Cơ quan Phòng vệ Đài Loan, Trung Quốc liên tục luyện tập cách tấn công Đài Loan, điều các tàu chiến ra xa hơn về Thái Bình Dương, xuống phía Úc và New Zealand.

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan nhấn mạnh lực lượng phòng vệ của vùng lãnh thổ này có quy trình hoạt động tiêu chuẩn về cách nâng cao mức độ cảnh báo chiến đấu trong trường hợp các cuộc tập trận của Trung Quốc chuyển "từ diễn tập sang chiến tranh".

"Nếu kẻ thù bất ngờ phát động tấn công, tất cả các đơn vị sẽ phải thực hiện việc kiểm soát đã được phân tán mà không cần chờ lệnh, và theo chế độ chỉ huy "phi tập trung" mà thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu của mình", báo cáo viết, nhưng không nêu chi tiết.

Trưởng Cơ quan phòng Vệ Đài Loan Cố Lập Hùng dự kiến trả lời các câu hỏi của các nghị viên về báo cáo trên vào ngày 17.12.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Trung Quốc đối với báo cáo mới của Cơ quan Phòng vệ Đài Loan.

Hôm 15.12, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cáo buộc lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức đang thổi phồng mối đe dọa từ Trung Quốc và gieo rắc nỗi lo sợ chiến tranh, theo Kyodo News.