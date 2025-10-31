Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

Trung Quốc mô phỏng dùng chó robot đổ bộ Đài Loan, kết quả ra sao?

Khánh An
Khánh An
31/10/2025 17:00 GMT+7

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng phim tài liệu về cuộc tập trận mô phỏng đổ bộ Đài Loan, trong đó những con chó robot được thả ra mở đường trong làn sóng đổ bộ thứ nhất.

Trung Quốc mô phỏng dùng chó rô bốt đổ bộ Đài Loan, kết quả ra sao? - Ảnh 1.

Một con chó robot trong cuộc tập trận

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SCMP

Tờ South China Morning Post ngày 31.10 đưa tin chó robot không thể sống sót trong bối cảnh mô phỏng tham gia một cuộc đổ bộ của Quân Giải phóng Trung Quốc (PLA) tại Đài Loan.

Trong phim tài liệu phát trên Đài CCTV, những con chó robot mang theo chất nổ được thả ra trong làn sóng đổ bộ thứ nhất của cuộc tập trận.

Chúng chạy băng qua các hào, chướng ngại vật và rào chắn trên bãi đổ bộ để mở đường cho việc xuyên phá tuyến phòng thủ của đối phương.

Cùng lúc đó, các đơn vị máy bay không người lái (UAV) chuyên dụng triển khai các thiết bị tấn công các vị trí hỏa lực của đối phương, phối hợp với binh sĩ vũ trang nhằm yểm trợ hỏa lực cho những con chó robot.

Trong suốt quá trình hoạt động, các UAV trinh sát theo dõi chiến trường và xác định các vị trí của đối phương, trong khi có thêm chó robot chuyển đạn dược cho các binh sĩ dàn trải tại nhiều vị trí.

Cùng lúc, một con chó robot khác có súng máy trên lưng tháp tùng một nhóm lính dù tiến qua khu rừng để luồn vào phía sau đối phương, sau đó dẫn đường để ngăn chặn đối phương củng cố lực lượng.

Việc sử dụng rộng rãi và tích hợp nhịp nhàng các hệ thống trong cuộc tập trận cho thấy PLA đã thích nghi với chiến tranh không người lái và phát triển năng lực đáng kể. Tuy nhiên, kết quả cuộc diễn tập dường như cũng cho thấy những hạn chế của UAV quân sự.

Trong bộ phim tài liệu, một binh sĩ thuộc lực lượng phòng thủ đã bắn hạ một con chó robot từ xa khi nó di chuyển trên bãi biển trống. Ngoài ra, các UAV dường như không làm suy yếu được các vị trí kiên cố của đối phương.

"Trong tình huống các thiết bị không người lái đã bị phá hủy, chúng tôi buộc phải quay lại cách tiếp cận nguyên thủy nhất, dùng con người", theo chỉ huy đơn vị đổ bộ Nhậm Mạnh Kỳ.

Ông cho biết việc ra lệnh cho binh sĩ bò dưới làn đạn dày đặc để đặt thuốc nổ bằng tay nhằm mở đường đột phá đã dẫn đến "tổn thất nặng nề".

Bộ phim tài liệu cũng cho thấy các chướng ngại vật phòng thủ trên bãi biển chỉ được dọn sạch sau khi đội xâm nhập mở cuộc tấn công từ phía sau. Bản tin không nêu rõ thời gian hoặc địa điểm diễn tập.

