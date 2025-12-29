Trung Quốc thông báo cuộc tập trận 'Sứ mệnh công lý 2025' quanh Đài Loan

Các khu vực sẽ tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc quanh Đài Loan ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG TRUNG QUỐC

Tân Hoa xã ngày 29.12 dẫn lời phát ngôn viên Thi Nghị của Chiến khu miền đông Trung Quốc cho hay nhiều lực lượng của chiến khu này vừa bắt đầu cuộc tập trận mang tên "Sứ mệnh công lý 2025" quanh Đài Loan.

Theo đó, chiến khu này đang điều động các binh sĩ lục quân, hải quân, không quân và pháo binh tiến hành tập trận tại eo biển Đài Loan và các khu vực phía bắc, tây nam, đông nam và đông đảo Đài Loan.

Cuộc tập trận sẽ tập trung vào các chủ đề như tuần tra sẵn sàng chiến đấu trên biển và trên không, cùng nhau giành ưu thế toàn diện, phong tỏa các cảng và khu vực trọng yếu, cũng như răn đe toàn diện phía bên ngoài.

"Với việc các tàu và máy bay tiếp cận đảo Đài Loan ở cự ly gần từ nhiều hướng khác nhau, binh lính của nhiều quân chủng tham gia các cuộc tấn công phối hợp để thử nghiệm khả năng tác chiến chung", ông phát biểu.

Theo ông Thi, cuộc tập trận là "lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các thế lực ly khai Đài Loan độc lập và sự can thiệp từ bên ngoài, đồng thời là hành động chính đáng và cần thiết để bảo vệ chủ quyền và sự thống nhất quốc gia của Trung Quốc". Bản tin không nêu rõ cuộc tập trận kéo dài bao lâu.

Thông cáo của Chiến khu miền đông Trung Quốc cho thấy hoạt động tập trận bắn đạn thật sẽ diễn ra trong ngày 30.12, với 5 khu vực quanh Đài Loan sẽ giới hạn tàu thuyền và máy bay từ 8 giờ 30 và kéo dài 10 giờ.

Reuters dẫn thông cáo của Văn phòng Lãnh đạo Đài Loan gọi cuộc tập trận trên là "thách thức đối với luật pháp và trật tự thế giới", cáo buộc Bắc Kinh sử dụng đe dọa quân sự. Bên cạnh đó, văn phòng này cho biết các các đơn vị quân sự và an ninh Đài Loan đã có hiểu biết toàn diện từ trước và chuẩn bị đầy đủ để đảm bảo an toàn.

Mỹ xúc tiến thương vụ bán vũ khí lớn nhất cho Đài Loan

Dù Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tiến hành các cuộc tập trận phong tỏa cảng xung quanh Đài Loan vào năm ngoái, đây là lần đầu tiên họ công khai tuyên bố rằng các cuộc tập trận quanh hòn đảo này nhằm mục đích răn đe sự can thiệp quân sự từ bên ngoài, theo Reuters.

Cuộc tập trận bắt đầu 11 ngày sau khi Mỹ tuyên bố bán vũ khí trị giá 11,1 tỉ USD cho Đài Loan, gói vũ khí lớn nhất từ trước đến nay dành cho hòn đảo này, gây ra sự phản đối từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc và những cảnh báo rằng quân đội sẽ "có những biện pháp mạnh mẽ" để đáp trả.