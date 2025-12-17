Tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc đi qua eo biển Đài Loan

Tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc ẢNH: AFP

Hãng Reuters ngày 17.12 dẫn thông cáo của Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho hay tàu sân bay Phúc Kiến, tàu sân bay mới và hiện đại nhất của Trung Quốc đại lục, vừa đi qua eo biển Đài Loan lần đầu tiên kể từ khi chính thức được biên chế hồi tháng trước.

Cơ quan này đưa ra hình ảnh trắng đen của tàu sân bay và không có máy bay nào trên boong, đồng thời cho biết con tàu đi qua eo biển hôm 16.12.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa lập tức phản hồi đề nghị đưa ra bình luận. Hồi tháng 9, tàu Phúc Kiến đi qua eo biển Đài Loan và vào Biển Đông trong chuyến thử nghiệm trên biển.

Tàu sân bay Phúc Kiến là tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc, với sàn đáp phẳng và hệ thống phóng máy bay bằng điện từ, khiến nó tạo năng lực tác chiến vượt trội so với hai tàu sân bay đầu tiên.

Được hạ thủy vào ngày 17.6.2022, tàu sân bay Phúc Kiến có độ choán nước hơn 80.000 tấn. Tàu Phúc Kiến tuy không lớn bằng tàu sân bay lớp Gerald R. Ford của Mỹ (100.000 tấn) nhưng lớn hơn nhiều so với hai tàu sân bay hiện nay của Trung Quốc là Liêu Ninh (67.500 tấn) và Sơn Đông (70.000 tấn).

Tàu sân bay Phúc Kiến sẽ có khả năng mang theo nhiều máy bay chiến đấu phản lực được trang bị vũ khí hạng nặng hơn đáng kể so với các tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông, vốn nhỏ hơn và dựa vào đường dốc để phóng máy bay.

Giới phân tích cho rằng tàu sân bay Phúc Kiến có thể chở theo cả máy bay cảnh báo sớm và các máy bay chiến đấu phản lực tàng hình đầu tiên của Trung Quốc có khả năng hoạt động trên tàu sân bay.

Trong diễn biến khác, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết đã theo dõi 9 máy bay quân sự và 7 tàu hải quân của Trung Quốc quanh hòn đảo từ 6 giờ ngày 16.12 đến 6 giờ ngày 17.12.

Trong động thái phản ứng, Đài Loan đã điều các máy bay, tàu và hệ thống tên lửa ven biển để theo dõi hoạt động trên, theo Taiwan News.