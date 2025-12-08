Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

Nhật Bản nói Trung Quốc gia tăng hoạt động của tiêm kích trên tàu sân bay

Bảo Hoàng
08/12/2025 20:42 GMT+7

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) ngày 8.12 thông tin nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc di chuyển gần phía đông quần đảo Okinawa của Nhật Bản và triển khai nhiều nhiệm vụ trên không.

Reuters ngày 8.12 dẫn tuyên bố từ JSDF cho hay các tiêm kích trên tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đã thực hiện khoảng 100 lần cất và hạ cánh trong suốt cuối tuần qua.

Phát biểu trong ngày 8.12, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Kihara Minoru khẳng định: “Nhật Bản sẽ phản ứng một cách bình tĩnh nhưng kiên quyết và tiếp tục theo dõi các hoạt động của lực lượng Trung Quốc trên vùng biển xung quanh đất nước chúng tôi”.

Nhật Bản nói Trung Quốc gia tăng hoạt động của tiêm kích trên tàu sân bay - Ảnh 1.

Tiêm kích J-15 của Trung Quốc thực hiện hạ cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh năm 2021

ẢNH: AP

Thông tin trên được Nhật Bản đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản leo thang tại biển Hoa Đông. Nhật Bản ngày 7.12 tố máy bay từ tàu sân bay Liêu Ninh đã hướng radar kiểm soát hỏa lực vào các tiêm kích Nhật Bản cuối tuần, đe dọa đến phi cơ Nhật Bản.

Nhật Bản ngày 7.12 đã triệu Đại sứ Trung Quốc tại Tokyo Ngô Giang Hạo để nêu lập trường phản đối hành vi “nguy hiểm” của Bắc Kinh sau vụ dùng radar khóa mục tiêu máy bay Nhật Bản. Việc hướng radar kiểm soát hỏa lực vào máy bay khác được coi là hành vi đe dọa nghiêm trọng bởi đó là bước khóa mục tiêu để chuẩn bị tấn công, có thể buộc máy bay mục tiêu phải có hành động né tránh, theo Reuters.

Trung Quốc lên tiếng về cáo buộc ‘khóa mục tiêu’ máy bay Nhật Bản

Đại sứ quán Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc của Tokyo, cho rằng máy bay Nhật Bản đã gây nguy hiểm cho an toàn bay khi tiếp cận tàu sân bay Trung Quốc giữa lúc huấn luyện. “Trung Quốc nghiêm túc yêu cầu Nhật Bản ngừng bôi nhọ và vu khống, kiềm chế nghiêm ngặt các hành động và ngăn chặn các sự cố tương tự xảy ra lần nữa”, theo tuyên bố từ Đại sứ quán Trung Quốc. Ông Kihara Minoru phủ nhận các cáo buộc này.

Khi Trung Quốc 'giương nòng' trước Nhật Bản - Philippines

Khi Trung Quốc 'giương nòng' trước Nhật Bản - Philippines

Trung Quốc liên tục tiến hành động thái quân sự được cho là có tính đe dọa nhằm vào cả máy bay của cả Nhật Bản lẫn Philippines trong bối cảnh Tokyo và Manila có thể đạt bước ngoặt mới về hợp tác quốc phòng.

