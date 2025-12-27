Trung Quốc trừng phạt nhiều công ty quốc phòng Mỹ vì bán vũ khí cho Đài Loan

Tên lửa hành trình tự hành giá thấp tại một cuộc triển lãm ở Đài Bắc hôm 17.9 ảnh: afp

Theo các biện pháp mới nhất, tất cả tài sản mà những công ty và cá nhân liên quan đang nắm giữ tại Trung Quốc sẽ bị đóng băng, đồng thời các tổ chức và cá nhân của Trung Quốc bị cấm làm ăn với những đối tượng này, Reuters đưa tin hôm 27.12.

Những cá nhân có tên trong danh sách của Trung Quốc, bao gồm nhà sáng lập công ty quốc phòng Mỹ Anduril Industries và 9 lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp, đều bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc.

Các công ty khác cũng bị ảnh hưởng bao gồm Northrop Grumman Systems Corporation, L3Harris Maritime Services, và St. Louis thuộc Tập đoàn Boeing.

Động thái trên của Trung Quốc chủ yếu mang tính biểu tượng, do Bắc Kinh hầu như không có giao dịch với giới nhà thầu quân sự Mỹ. Trong khi đó, Trung Quốc là khách hàng lớn của Boeing trong lĩnh vực máy bay dân dụng.

Mỹ xúc tiến thương vụ bán vũ khí lớn nhất cho Đài Loan

Trung Quốc đã áp đặt lệnh trừng phạt sau khi Washington hồi tuần trước thông báo gói bán vũ khí trị giá 11,1 tỉ USD cho Đài Loan, lớn nhất từ trước đến nay dành cho hòn đảo.

"Vấn đề Đài Loan là vấn đề cốt lõi trong các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và là lằn ranh đỏ đầu tiên không thể bị xâm phạm trong quan hệ Trung – Mỹ", Tân Hoa xã dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra hôm 26.12.

Tuyên bố nêu rõ bất kỳ những hành động khiêu khích vượt qua lằn ranh này sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ Trung Quốc, đồng thời thúc giục Mỹ ngừng các nỗ lực "nguy hiểm" để trang bị vũ khí cho Đài Loan.

Đáp trả, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng phản đối mạnh mẽ nỗ lực của Bắc Kinh nhằm trả đũa các công ty Mỹ vì đã ủng hộ các thương vụ bán vũ khí của Mỹ giúp tăng cường năng lực tự vệ của Đài Loan.

Washington cũng kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt gây sức ép quân sự, ngoại giao và kinh tế đối với Đài Loan, thay vào đó là tiến hành đối thoại hữu ích với Đài Bắc.