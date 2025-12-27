Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Trung Quốc trừng phạt nhiều công ty quốc phòng Mỹ vì bán vũ khí cho Đài Loan

Thụy Miên
Thụy Miên
27/12/2025 08:08 GMT+7

Hôm 26.12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố thi hành các biện pháp trừng phạt nhằm vào 10 cá nhân và 20 công ty quốc phòng của Mỹ liên quan đến việc bán vũ khí cho Đài Loan.

Trung Quốc trừng phạt các công ty quốc phòng Mỹ vì bán vũ khí cho Đài Loan - Ảnh 1.

Tên lửa hành trình tự hành giá thấp tại một cuộc triển lãm ở Đài Bắc hôm 17.9

ảnh: afp

Theo các biện pháp mới nhất, tất cả tài sản mà những công ty và cá nhân liên quan đang nắm giữ tại Trung Quốc sẽ bị đóng băng, đồng thời các tổ chức và cá nhân của Trung Quốc bị cấm làm ăn với những đối tượng này, Reuters đưa tin hôm 27.12.

Những cá nhân có tên trong danh sách của Trung Quốc, bao gồm nhà sáng lập công ty quốc phòng Mỹ Anduril Industries và 9 lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp, đều bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc.

Các công ty khác cũng bị ảnh hưởng bao gồm Northrop Grumman Systems Corporation, L3Harris Maritime Services, và St. Louis thuộc Tập đoàn Boeing.

Động thái trên của Trung Quốc chủ yếu mang tính biểu tượng, do Bắc Kinh hầu như không có giao dịch với giới nhà thầu quân sự Mỹ. Trong khi đó, Trung Quốc là khách hàng lớn của Boeing trong lĩnh vực máy bay dân dụng.

Mỹ xúc tiến thương vụ bán vũ khí lớn nhất cho Đài Loan

Trung Quốc đã áp đặt lệnh trừng phạt sau khi Washington hồi tuần trước thông báo gói bán vũ khí trị giá 11,1 tỉ USD cho Đài Loan, lớn nhất từ trước đến nay dành cho hòn đảo.

"Vấn đề Đài Loan là vấn đề cốt lõi trong các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và là lằn ranh đỏ đầu tiên không thể bị xâm phạm trong quan hệ Trung – Mỹ", Tân Hoa xã dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra hôm 26.12.

Tuyên bố nêu rõ bất kỳ những hành động khiêu khích vượt qua lằn ranh này sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ Trung Quốc, đồng thời thúc giục Mỹ ngừng các nỗ lực "nguy hiểm" để trang bị vũ khí cho Đài Loan.

Đáp trả, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng phản đối mạnh mẽ nỗ lực của Bắc Kinh nhằm trả đũa các công ty Mỹ vì đã ủng hộ các thương vụ bán vũ khí của Mỹ giúp tăng cường năng lực tự vệ của Đài Loan.

Washington cũng kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt gây sức ép quân sự, ngoại giao và kinh tế đối với Đài Loan, thay vào đó là tiến hành đối thoại hữu ích với Đài Bắc.

Tin liên quan

Trung Quốc dọa sẽ dùng biện pháp mạnh sau khi Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

Trung Quốc dọa sẽ dùng biện pháp mạnh sau khi Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng cường huấn luyện và có biện pháp mạnh để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ sau khi Mỹ duyệt bán gói vũ khí cho Đài Loan.

Mỹ xúc tiến bán gói vũ khí lớn nhất cho Đài Loan, có HIMARS

Tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc đi qua eo biển Đài Loan

Khám phá thêm chủ đề

Trung Quốc công ty quốc phòng Mỹ bán vũ khí Đài Loan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận