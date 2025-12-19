Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Trung Quốc dọa sẽ dùng biện pháp mạnh sau khi Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

Vi Trân
Vi Trân
19/12/2025 17:17 GMT+7

Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng cường huấn luyện và có biện pháp mạnh để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ sau khi Mỹ duyệt bán gói vũ khí cho Đài Loan.

Đài Loan ngày 18.12 thông báo chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê chuẩn gói bán vũ khí trị giá 11 tỉ USD cho Đài Bắc. Đây là hợp đồng thứ hai dưới nhiệm kỳ hai của Tổng thống Trump và là thỏa thuận có giá trị lớn nhất của Mỹ cho Đài Loan từ trước đến nay, trong đó có các hệ thống rốc két HIMARS, lựu pháo, tên lửa chống tăng, máy bay không người lái và các thiết bị khác.

Trung Quốc dọa sẽ dùng biện pháp mạnh sau khi Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan - Ảnh 1.

Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) của Đài Loan khai hỏa trong cuộc tập trận hồi tháng 5

ẢNH: REUTERS

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 19.12 cho biết đã giao thiệp nghiêm khắc với phía Mỹ và kêu gọi nước này dừng thỏa thuận ngay lập tức, đồng thời tuân thủ cam kết không ủng hộ lực lượng đòi độc lập cho Đài Loan. Thỏa thuận vẫn còn chờ quốc hội Mỹ phê chuẩn.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cáo buộc Mỹ liên tục bội ước và sẽ "tự làm bỏng mình".

"Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, có biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, và kiên quyết ngăn chặn nỗ lực của chủ nghĩa ly khai 'độc lập Đài Loan' và sự can thiệp bên ngoài", Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố.

Mỹ xúc tiến thương vụ bán vũ khí lớn nhất cho Đài Loan

Mỹ chưa bình luận về những cảnh báo này.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố phản đối và lên án mạnh mẽ thỏa thuận bán vũ khí. Bắc Kinh kêu gọi Washington cam kết với nguyên tắc "một Trung Quốc", hành động theo những cam kết của lãnh đạo hai nước và ngừng ngay lập tức hành động nguy hiểm khi trang bị vũ khí cho Đài Loan.

Tin liên quan

Mỹ xúc tiến bán gói vũ khí lớn nhất cho Đài Loan, có HIMARS

Mỹ xúc tiến bán gói vũ khí lớn nhất cho Đài Loan, có HIMARS

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan ngày 18.12 thông báo chính phủ Mỹ đang xúc tiến thương vụ bán vũ khí trị giá 11,1 tỉ USD cho Đài Loan, theo Reuters.

Đài Loan hé lộ cách đáp trả nhanh cuộc tấn công bất ngờ từ Trung Quốc

Đài Loan đề xuất bổ sung ngân sách 40 tỉ USD cho phòng thủ

Khám phá thêm chủ đề

Đài Loan trung quốc HIMARS Mỹ thỏa thuận vũ khí
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận