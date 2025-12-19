Trung Quốc dọa sẽ dùng biện pháp mạnh sau khi Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

Đài Loan ngày 18.12 thông báo chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê chuẩn gói bán vũ khí trị giá 11 tỉ USD cho Đài Bắc. Đây là hợp đồng thứ hai dưới nhiệm kỳ hai của Tổng thống Trump và là thỏa thuận có giá trị lớn nhất của Mỹ cho Đài Loan từ trước đến nay, trong đó có các hệ thống rốc két HIMARS, lựu pháo, tên lửa chống tăng, máy bay không người lái và các thiết bị khác.

Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) của Đài Loan khai hỏa trong cuộc tập trận hồi tháng 5 ẢNH: REUTERS

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 19.12 cho biết đã giao thiệp nghiêm khắc với phía Mỹ và kêu gọi nước này dừng thỏa thuận ngay lập tức, đồng thời tuân thủ cam kết không ủng hộ lực lượng đòi độc lập cho Đài Loan. Thỏa thuận vẫn còn chờ quốc hội Mỹ phê chuẩn.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cáo buộc Mỹ liên tục bội ước và sẽ "tự làm bỏng mình".

"Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, có biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, và kiên quyết ngăn chặn nỗ lực của chủ nghĩa ly khai 'độc lập Đài Loan' và sự can thiệp bên ngoài", Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố.

Mỹ xúc tiến thương vụ bán vũ khí lớn nhất cho Đài Loan

Mỹ chưa bình luận về những cảnh báo này.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố phản đối và lên án mạnh mẽ thỏa thuận bán vũ khí. Bắc Kinh kêu gọi Washington cam kết với nguyên tắc "một Trung Quốc", hành động theo những cam kết của lãnh đạo hai nước và ngừng ngay lập tức hành động nguy hiểm khi trang bị vũ khí cho Đài Loan.