Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Đài Loan đề xuất bổ sung ngân sách 40 tỉ USD cho phòng thủ

Vi Trân
Vi Trân
26/11/2025 08:40 GMT+7

Đài Loan sẽ công bố ngân sách phòng thủ bổ sung 40 tỉ USD, trong đó có kế hoạch mua vũ khí của Mỹ.

Lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức trong bài viết trên tờ The Washington Post đăng ngày 25.11 cho biết sẽ bổ sung ngân sách phòng thủ lên đến 40 tỉ USD.

"Gói biểu tượng này sẽ không chỉ tài trợ lớn cho các khoản mua sắm vũ khí mới từ Mỹ mà còn tăng cường mạnh mẽ năng lực bất đối xứng của Đài Loan", ông Lại viết. Ông cho biết thông qua việc tăng ngân sách, Đài Loan muốn củng cố sức răn đe, gia tăng cái giá và sự khó đoán cho bộ máy ra quyết định của Bắc Kinh trong trường hợp sử dụng vũ lực.

Đài Loan sẽ bổ sung ngân sách 40 tỉ USD cho phòng thủ - Ảnh 1.

Lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức thăm một căn cứ tại Đài Bắc hồi tháng 3

ẢNH: AFP

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để tái thống nhất. Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã gia tăng sức ép chính trị, quân sự lên Đài Bắc trong khi hòn đảo cũng đối diện lời kêu gọi từ Mỹ trong việc tăng chi tiêu phòng thủ.

Đài Loan đang đề xuất ngân sách chi tiêu phòng thủ trong năm 2026 là 949,5 tỉ TWD (30,25 tỉ USD). Con số này tương đương 3,32% tổng sản phẩm nội địa và là lần đầu tiên vượt mốc 3% từ năm 2009.

Hồi tháng 8, ông Lại bày tỏ kỳ vọng mức chi tiêu phòng thủ sẽ đạt 5% tổng sản phẩm nội địa vào năm 2030.

Mỹ cung cấp phương tiện phòng vệ cho Đài Loan theo đạo luật của Mỹ nhưng từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức hồi tháng 1, chính quyền Mỹ mới chỉ phê chuẩn một thỏa thuận bán vũ khí mới cho Đài Loan, đó là gói phụ tùng chiến đấu cơ và các máy bay khác trị giá 330 triệu USD.

Trong bài viết, ông Lại Thanh Đức cảm ơn Tổng thống Trump vì đã làm rõ tầm quan trọng của lãnh đạo Mỹ trên thế giới.

Mặt khác, ông tái khẳng định cam kết theo đuổi đối thoại với Trung Quốc đại lục nhưng lưu ý rằng Đài Loan vẫn hành động một cách thực tế.

Tin liên quan

Nhật Bản xuất kích máy bay khi phát hiện UAV nghi của Trung Quốc gần Đài Loan

Nhật Bản xuất kích máy bay khi phát hiện UAV nghi của Trung Quốc gần Đài Loan

Hôm nay (25.11), Nhật Bản cho biết đã xuất kích máy bay sau khi phát hiện một UAV nghi của Trung Quốc gần đảo tiền tiêu sát Đài Loan.

Trung Quốc lên tiếng vụ Nhật Bản tính triển khai tên lửa đến đảo gần Đài Loan

Đài Loan có động thái giữa căng thẳng Nhật Bản - Trung Quốc

Khám phá thêm chủ đề

Đài Loan trung quốc Lại Thanh Đức ngân sách phòng thủ Bắc kinh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận