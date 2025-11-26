Đài Loan đề xuất bổ sung ngân sách 40 tỉ USD cho phòng thủ

Lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức trong bài viết trên tờ The Washington Post đăng ngày 25.11 cho biết sẽ bổ sung ngân sách phòng thủ lên đến 40 tỉ USD.

"Gói biểu tượng này sẽ không chỉ tài trợ lớn cho các khoản mua sắm vũ khí mới từ Mỹ mà còn tăng cường mạnh mẽ năng lực bất đối xứng của Đài Loan", ông Lại viết. Ông cho biết thông qua việc tăng ngân sách, Đài Loan muốn củng cố sức răn đe, gia tăng cái giá và sự khó đoán cho bộ máy ra quyết định của Bắc Kinh trong trường hợp sử dụng vũ lực.

Lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức thăm một căn cứ tại Đài Bắc hồi tháng 3 ẢNH: AFP

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để tái thống nhất. Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã gia tăng sức ép chính trị, quân sự lên Đài Bắc trong khi hòn đảo cũng đối diện lời kêu gọi từ Mỹ trong việc tăng chi tiêu phòng thủ.

Đài Loan đang đề xuất ngân sách chi tiêu phòng thủ trong năm 2026 là 949,5 tỉ TWD (30,25 tỉ USD). Con số này tương đương 3,32% tổng sản phẩm nội địa và là lần đầu tiên vượt mốc 3% từ năm 2009.

Hồi tháng 8, ông Lại bày tỏ kỳ vọng mức chi tiêu phòng thủ sẽ đạt 5% tổng sản phẩm nội địa vào năm 2030.

Mỹ cung cấp phương tiện phòng vệ cho Đài Loan theo đạo luật của Mỹ nhưng từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức hồi tháng 1, chính quyền Mỹ mới chỉ phê chuẩn một thỏa thuận bán vũ khí mới cho Đài Loan, đó là gói phụ tùng chiến đấu cơ và các máy bay khác trị giá 330 triệu USD.

Trong bài viết, ông Lại Thanh Đức cảm ơn Tổng thống Trump vì đã làm rõ tầm quan trọng của lãnh đạo Mỹ trên thế giới.

Mặt khác, ông tái khẳng định cam kết theo đuổi đối thoại với Trung Quốc đại lục nhưng lưu ý rằng Đài Loan vẫn hành động một cách thực tế.