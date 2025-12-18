Mỹ xúc tiến bán gói vũ khí lớn nhất cho Đài Loan, có HIMARS

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho hay thương vụ bán vũ khí được đề xuất bao gồm 8 mặt hàng, trong đó có hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS), lựu pháo, tên lửa chống tăng, máy bay không người lái và linh kiện cho các thiết bị khác. Đây là gói vũ khí lớn nhất từ trước đến nay của Mỹ dành cho Đài Loan, theo Reuters.

HIMARS được trưng bày tại Đài Loan vào ngày 17.9 Ảnh: AFP

"Mỹ tiếp tục hỗ trợ Đài Loan duy trì khả năng tự vệ đầy đủ và nhanh chóng xây dựng sức mạnh răn đe mạnh mẽ cũng như tận dụng lợi thế của tác chiến bất đối xứng, tạo nền tảng cho việc duy trì hòa bình và ổn định khu vực", Cơ quan Phòng vệ Đài Loan tuyên bố.

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết thêm gói vũ khí này đang ở giai đoạn thông báo cho Quốc hội Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận, theo Reuters.

Ông Rupert Hammond-Chambers, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Đài Loan, cho rằng các loại vũ khí như HIMARS - đã được Ukraine sử dụng rộng rãi để chống lại lực lượng Nga - có thể đóng vai trò thiết yếu trong việc đối phó lực lượng Trung Quốc, theo Reuters.

"Gói bán vũ khí được thông báo cho Quốc hội này, một kỷ lục về hỗ trợ an ninh của Mỹ dành cho Đài Loan, là phản ứng trước mối đe dọa từ Trung Quốc và yêu cầu của ông Trump rằng các đối tác và đồng minh phải làm nhiều hơn nữa để đảm bảo an ninh quốc phòng của chính họ", ông Hammond-Chambers bình luận.