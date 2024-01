Đất Nga bị tấn công liên tiếp, Mỹ để Ukraine tự quyết khi dùng HIMARS

"Sáng nay 3.1, một nỗ lực khác của chính quyền Kyiv nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố vào các cơ sở trên lãnh thổ liên bang Nga bằng cách sử dụng hệ thống tên lửa Olkha và Tochka-U đã thất bại. Sáu tên lửa thuộc hệ thống Tochka-U và sáu tên lửa thuộc hệ thống Olkha đã bị phá hủy ở tỉnh Belgorod", Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh trong một tuyên bố, theo Hãng tin TASS.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không Nga ở tỉnh Belgorod đã bắn hạ 9 tên lửa do Ukraine phóng vào tối 2.1, theo Đài RT.

Hiện chưa có thông tin về bất kỳ thương vong nào từ các cuộc tấn công mới nhất. Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod cho hay mức độ thiệt hại sẽ được đánh giá trong ngày.

Ô tô bị phá hủy trong cuộc tấn công mà giới chức Nga cho là do Ukraine tiến hành ở tỉnh Belgorod (Nga) ngày 30.12.2023 Reuters

Ông Gladkov còn viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng tình hình "tiếp tục căng thẳng" ở Belgorod, sau khi phía Nga nói rằng có 25 dân thường thiệt mạng trong các cuộc tấn công Moscow cáo buộc do phía Ukraine tiến hành vào ngày 30.12.2023.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Ukraine đối với cáo buộc từ phía Nga.

Mỹ để Ukraine tự quyết về cách dùng HIMARS

Trong lúc xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn, Đại sứ Mỹ tại Ukraine Bridget Brink ngày 2.1 nói rằng Bộ chỉ huy Các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ tự quyết định cách sử dụng rốc két thuộc hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Washington cung cấp, theo báo Strana.

Bà Brink nhấn mạnh Bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ "độc lập quyết định về phạm vi tấn công được thực hiện" bằng cách sử dụng rốc két HIMARS mà Mỹ dự định cung cấp "trong tương lai gần".

Theo một bài báo được tờ The Washington Post đăng vào ngày 9.2.2023, quân đội Ukraine thực hiện các cuộc phóng rốc két từ HIMARS bằng cách sử dụng "tọa độ cụ thể do quân nhân Mỹ cung cấp", nhưng họ lại tự chọn mục tiêu. Mỹ cung cấp tọa độ và thông tin nhắm mục tiêu "chỉ trong vai trò cố vấn", theo The Washington Post dẫn lời một quan chức Mỹ.

Mỹ đã gửi cho Ukraine khoảng 30 hệ thống HIMARS kể từ giữa năm 2022, theo RT. Những loại rốc két dành cho HIMARS mà Washington đã chính thức cung cấp cho Kyiv có tầm bắn lên tới 160 km. Ukraine đã nhiều lần yêu cầu loại tên lửa có tầm bắn xa hơn.