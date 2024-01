Ukraine tấn công cảng Nga bất chấp cảnh báo của phương Tây?

Xuất khẩu nông sản của Ukraine tăng 15% trong năm 2023

Theo hãng Ukrinform, ước tính Ukraine xuất khẩu 67,5 triệu tấn nông sản các loại, cao hơn 15% so với năm 2022. Tuy nhiên, doanh thu từ xuất khẩu nông sản trong năm 2023 chỉ đạt 21,9 tỉ USD, thấp hơn 8% so với năm trước đó. Việc doanh thu giảm được cho là do giá mọi sản phẩm nông nghiệp đều giảm so với năm 2022.