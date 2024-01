Xung đột Nga-Ukraine sẽ tiếp diễn ra sao trong năm 2024?

Cuộc xung đột ở Ukraine giữa Nga và Ukraine đang ở những tháng cuối cùng của năm thứ hai, và gần như chắc chắn còn kéo dài qua năm 2024. Chưa có dấu hiệu của việc xuống thang từ cả hai phía, bao gồm cả đàm phán hòa bình và triển vọng ngừng bắn.

Vào tháng 6.2023, Ukraine tiến hành cuộc phản công quy mô lớn được phương Tây hỗ trợ, với mục tiêu giành lại đủ lãnh thổ để gây sức ép cho Nga. Nhưng kỳ vọng của Ukraine đã không diễn ra như mong đợi. Lực lượng Ukraine đã không thể chọc thủng các tuyến phòng thủ kiên cố của Nga ở miền đông và nam Ukraine, một phần vì Nga đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) để theo dõi các cuộc tấn công của Ukraine và phản ứng nhanh chóng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm quân nhân Ukraine ở thị trấn Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv ngày 30.11.2023 Reuters

Tuy nhiên, phía Ukraine đã đạt được một số bước tiến trong những tháng gần đây. Họ tấn công tàu Nga ở Crimea, buộc Moscow rút một phần của Hạm đội biển Đen khỏi bán đảo này, theo The New York Times. Những cuộc tấn công nhắm vào Nga ở Crimea cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc từ cảng Odessa và giữ cho một số tuyến đường vận chuyển được thông suốt, nhưng chúng không thay đổi nhiều trong diễn biến chung của cuộc xung đột Nga-Ukraine và không cho phép Ukraine giành lại bất kỳ lãnh thổ nào.

Ukraine có thể làm gì trong năm 2024?

Giới lãnh đạo Ukraine vẫn hy vọng giành lại lãnh thổ do Nga kiểm soát trong năm 2024. Trong khi đó, giới chức Mỹ cho rằng mục tiêu thực tế hơn có thể là ngăn chặn Nga có thêm những bước tiến trong khi Ukraine củng cố quân đội và tiến hành thêm các cuộc tấn công như ở Crimea. Các địa điểm bị nhắm tới có thể bao gồm nhà máy, kho vũ khí và các tuyến xe lửa để vận chuyển đạn dược. Mục tiêu là tạo ra đủ mối đe dọa đáng tin cậy để Nga có thể cân nhắc tham gia các cuộc đàm phán có ý nghĩa vào cuối năm 2024 hoặc năm 2025, theo tờ The New York Times.

Tương tự, trong một cuộc phỏng vấn với Business Insider gần đây, chuyên gia Franz-Stefan Gady tại Trung tâm An ninh Mỹ mới ở Washington D.C, cho rằng "Ukraine khó có thể tiến hành một cuộc phản công quy mô lớn vào năm 2024 do những hạn chế về nguồn lực", nhưng "vẫn có thể tiến hành những cuộc tấn công quy mô nhỏ hơn".

Nếu như thế, những cuộc tấn công lẻ tẻ, quy mô nhỏ hơn có thể là những cuộc phản công hoặc có thể tương tự như một số cuộc tấn công của Ukraine ở Crimea và đằng sau chiến tuyến của các lực lượng Nga trong năm 2023. Những cuộc tấn công kiểu này chắc chắn gửi đi thông điệp, nhưng chúng có thể không phải là những bước ngoặt đủ lớn để thay đổi cục diện.

Pháo tự hành Archer do Thụy Điển sản xuất thuộc lữ đoàn pháo binh số 45 của Ukraine bắn vào các vị trí của quân Nga ở Donetsk, miền đông Ukraine ngày 16.12.2023 Reuters

Cũng theo ông Gady, một trong những thách thức lớn tiếp theo đối với Ukraine trong năm 2024 là tìm cách "tái thiết lực lượng và tái tạo sức mạnh chiến đấu" đồng thời "gây áp lực lên phía Nga". Một cách để duy trì sức nóng trong khi giảm hoạt động tấn công quy mô lớn là tiến hành những chiến dịch tấn công chính xác, sử dụng tên lửa hành trình tầm xa, UAV, xuồng không người lái và các phương tiện khác, như Ukraine đã và đang làm.

Ông Seth Jones, Giám đốc Chương trình An ninh quốc tế và Dự án các mối đe dọa xuyên quốc gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS, Mỹ), cho rằng do khó thực hiện cuộc phản công quy mô lớn, Ukraine buộc phải theo đuổi các lựa chọn khác, như tiến hành các chiến dịch du kích và bất thường trên lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine.

Kịch bản của Nga?

Trong bài bình luận do Đài RT đăng gần đây, chuyên gia Sergey Poletaev, đồng sáng lập và biên tập viên của Dự án Vatfor, một tổ chức nghiên cứu chính trị ở Nga, cho rằng kịch bản của Điện Kremlin trong chiến dịch quân sự ở Ukraine trong năm 2024 có thể là duy trì cường độ giao tranh hiện nay, tiến chậm vào vùng Donbass, miền đông Ukraine.



Ông Poletaev còn viết rằng trong năm 2024, Nga có thể sẽ cố gắng làm kiệt sức Ukraine nhằm chứng tỏ cho phương Tây thấy Moscow vẫn giữ lập trường của mình và rằng hy vọng chiến thắng quân sự của Kyiv là vô ích. "Nếu Ukraine không sụp đổ trong những tháng tới, sự bình yên tương đối hiện tại có thể kéo dài cho đến cuộc bầu cử Mỹ vào cuối năm 2024. Sau đó, một thỏa thuận sẽ được đưa ra cho chính quyền mới, bất kể đó là gì", ông Poletaev bình luận.

Hình ảnh được cho là xe quân sự Nga trong cuộc xung đột với Ukraine Chụp màn hình TASS

Hiện nay, cả Moscow lẫn Kyiv đều bác bỏ phương án giải quyết xung đột thông qua đàm phán. Ông Putin thường xuyên tuyên bố rằng Moscow sẵn sàng đàm phán nhưng nhấn mạnh hòa bình sẽ chỉ đạt được khi Ukraine "phi quân sự hóa" và "phi phát xít". Ông Zelensky đã loại trừ các cuộc đàm phán với Moscow khi ông Putin vẫn còn lãnh đạo Nga, và nói trong cuộc họp báo gần đây rằng không có yêu cầu đàm phán nào từ Moscow.



"Tất nhiên, Ukraine hiện không muốn đàm phán... nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, họ sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân thủ điều đó. Và câu hỏi còn lại là liệu Nga có sẵn sàng đàm phán hay không vì nếu có dấu hiệu cho thấy phương Tây sẽ ngừng ủng hộ Ukraine và Ukraine sẽ bị ép buộc tham gia các cuộc đàm phán, Nga có thể xem đây là một cơ hội khác để củng cố thêm nhiều lợi ích", ông Mario Bikarski, nhà phân tích châu Âu và Nga tại Đơn vị tình báo kinh tế thuộc Công ty truyền thông Economist Group (Anh) nhận định với Đài CNBC.

Các chuyên gia quốc phòng cho CNBC hay dự đoán của họ về chiến sự Nga-Ukraine trong năm 2024 là giao tranh sẽ tiếp diễn với cường độ như hiện nay nhưng cũng có cảm giác bế tắc khi không bên nào có thể tiến nhiều trên thực địa và kiểm soát hoặc giành lại lãnh thổ.