Trung Quốc diễn tập tác chiến đô thị sau động thái của Đài Loan

Tờ South China Morning Post (SCMP) tối 5.12 đưa tin Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 3.12 đã phát sóng cảnh quay binh sĩ Trung Quốc thực hiện chiến dịch kiểm soát một khu vực dân cư tại một thành phố bị chiến tranh tàn phá.

Đài CCTV gần đây phát sóng cảnh quân đội Trung Quốc tiến hành một cuộc diễn tập nhằm kiểm soát một phần thành phố bị chiến tranh tàn phá Ảnh: Chụp màn hình SCMP

Cuộc diễn tập, bao gồm hoạt động trinh sát, dọn dẹp và chiếm giữ, là một phần của cuộc tập trận bắn đạn thật do một lữ đoàn lục quân của PLA thực hiện, nhằm "kiểm tra nhiều kỹ năng chiến đấu thiết yếu cho các hoạt động tấn công đô thị", theo SCMP dẫn lại bản tin của CCTV.

Trong cảnh quay do CCTV phát, đơn vị bộ binh đang di chuyển vào một khu vực đổ nát trên một xe chiến thuật hạng nhẹ được bảo vệ, và tiếp quản một tòa nhà mục tiêu được cho là quan trọng đối với cơ sở hạ tầng của thành phố. Chiếc xe được gắn một khẩu súng máy hạng nặng và một tháp pháo trinh sát.

Cảnh quay còn cho thấy các binh sĩ, được trang bị súng trường và tên lửa chống tăng vác vai, di chuyển qua các chướng ngại vật bao gồm rào chắn đang cháy trên đường và hàng rào thép gai.

Bản tin của CCTV không đề cập cuộc tập trận được tiến hành khi nào và ở đâu, nhưng bản tin được phát sau khi lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức ngày 26.11 đề xuất "ngân sách phòng vệ bổ sung" 40 tỉ USD cho hòn đảo, theo SCMP.

Trưởng Cơ quan Phòng vệ Đài Loan Cô Lập Hùng cho hay ngân sách bổ sung sẽ được dùng để mua tên lửa, máy bay không người lái, hệ thống phòng không "T-Dome" mới...

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ hoan nghênh thông báo về đề xuất ngân sách bổ sung và cho rằng cam kết của ông Lại về việc tăng chi tiêu phòng vệ "thể hiện quyết tâm củng cố năng lực tự vệ của Đài Loan", theo Reuters.

Ngoài ra, Giám đốc Viện Mỹ tại Đài Loan (AIT) Raymond Greene đã viết trên Facebook rằng Mỹ ủng hộ việc Đài Loan "nhanh chóng có được các năng lực bất đối xứng quan trọng".