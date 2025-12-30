Ông Trump nói gì về cuộc tập trận lớn của Trung Quốc xung quanh Đài Loan

Tổng thống Trump cho hay ông không lo ngại về các cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc xung quanh Đài Loan, dường như gạt bỏ khả năng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ ra lệnh tấn công, theo AFP.

Hai máy bay chiến đấu JH-7A của Trung Quốc bay trên eo biển Đài Loan ngày 29.12 Ảnh: AFP

"Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Chủ tịch Tập. Và ông ấy chưa nói với tôi bất cứ điều gì về điều đó... Tôi không tin ông ấy sẽ làm điều đó", ông Trump nói với các phóng viên khi được hỏi về cuộc tập trận, dường như ám chỉ khả năng Trung Quốc có thể tấn công Đài Loan.

Khi được hỏi liệu cuộc tập trận có làm ông lo lắng không, ông trả lời: "Không, không có gì làm tôi lo lắng cả. Họ đã tiến hành các cuộc tập trận hải quân trong 20 năm ở khu vực đó. Giờ đây mọi người nhìn nhận việc này khác đi một chút".

Hôm 29.12, Tân Hoa xã dẫn lời phát ngôn viên Thi Nghị của Chiến khu Đông bộ thuộc quân đội Trung Quốc cho hay nhiều lực lượng của chiến khu này vừa bắt đầu cuộc tập trận mang tên "Sứ mệnh công lý 2025" quanh Đài Loan.

Trung Quốc mở tập trận lớn quanh Đài Loan

Theo đó, Chiến khu Đông bộ đang điều động các binh sĩ lục quân, hải quân, không quân và pháo binh tiến hành tập trận tại eo biển Đài Loan và các khu vực phía bắc, tây nam, đông nam và đông đảo Đài Loan.

Cuộc tập trận nói trên diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Trump phê duyệt gói vũ khí mới lớn cho Đài Loan. Trong nhiều thập niên qua, Mỹ luôn cam kết đảm bảo quyền tự vệ của Đài Loan, đồng thời vẫn giữ thái độ mơ hồ về việc liệu quân đội Mỹ có can thiệp vào một cuộc tấn công tiềm tàng hay không, theo AFP.