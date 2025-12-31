Dồn dập phản ứng về cuộc tập trận của Trung Quốc quanh Đài Loan

Trung Quốc đã phóng rốc két và triển khai hàng chục máy bay chiến đấu cùng tàu chiến xung quanh Đài Loan trong ngày 30.12, ngày thứ hai của cuộc tập trận bắn đạn thật mang tên "Sứ mệnh Công lý 2025", theo AFP. Giới chức Đài Loan đã thống kê được 27 quả rốc két do lực lượng Trung Quốc phóng trong ngày 30.12, theo AFP.

Hình ảnh từ một đoạn video do Chiến khu Đông bộ của quân đội Trung Quốc công bố ngày 30.12 cho thấy các thiết bị quân sự tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật tầm xa nhắm vào vùng biển phía nam Đài Loan Ảnh: Reuters

Quân đội Trung Quốc tuyên bố rằng họ đã tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật tầm xa ở vùng biển phía bắc Đài Loan và đạt được hiệu quả mong muốn. Chiến khu Đông bộ hôm 29.12 đã thông báo rằng việc mô phỏng phong tỏa cảng nước sâu Cơ Long ở phía bắc Đài Loan và Cao Hùng (thành phố cảng lớn nhất của Đài Loan) là trọng tâm của cuộc tập trận.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm hôm 30.12 gọi cuộc tập trận trên là "phản ứng trừng phạt đối với các lực lượng ly khai đòi độc lập cho Đài Loan và là hành động cần thiết để bảo vệ chủ quyền quốc gia", theo AFP.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 30.12 tuyên bố Bắc Kinh sẽ chống lại việc Mỹ bán vũ khí quy mô lớn cho Đài Loan, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm cản trở sự thống nhất của Trung Quốc với hòn đảo này chắc chắn sẽ thất bại. Trước đó, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan ngày 18.12 thông báo chính phủ Mỹ đang xúc tiến thương vụ bán vũ khí trị giá 11,1 tỉ USD cho Đài Loan, theo Reuters.

Trong khi đó, một quan chức quân sự Đài Loan hôm 30.12 tuyên bố Trung Quốc đã không thể thực hiện "phong tỏa" Đài Loan trong cuộc tập trận bắn đạn thật xung quanh vùng lãnh thổ này, theo AFP.

Nhiều bên đã có phản ứng về cuộc tập trận "Sứ mệnh Công lý 2025" của Trung Quốc xung quanh Đài Loan. Trong đó, giới lãnh đạo của Ủy ban đặc biệt về Trung Quốc thuộc Hạ viện Mỹ ngày 30.12 gọi cuộc tập trận mới của Trung Quốc quanh Đài Loan là "một sự leo thang có chủ ý", theo Reuters.

Một phát ngôn viên thuộc Bộ Ngoại giao Anh thì ra tuyên bố rằng cuộc tập trận của Trung Quốc quanh Đài Loan làm tăng nguy cơ leo thang và nhắc lại lời kêu gọi kiềm chế.

Tương tự, Bộ Ngoại giao Pháp thông báo nước này quan ngại về cuộc tập trận quy mô lớn của Trung Quốc gần Đài Loan, đồng thời kêu gọi không nên có bất kỳ sự leo thang nào, theo AFP.

Cũng trong ngày 30.12, Liên minh châu Âu cho rằng Trung Quốc "đe dọa hòa bình và ổn định quốc tế" bằng các cuộc tập trận bắn đạn thật xung quanh Đài Loan.

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Il kêu gọi duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, bày tỏ hy vọng "quan hệ hai bờ eo biển sẽ phát triển hòa bình thông qua đối thoại và hợp tác".

Hiện chưa có thông tin về phản ứng từ Bắc Kinh với những tuyên bố như trên của các bên về cuộc tập trận mới của Trung Quốc xung quanh Đài Loan.