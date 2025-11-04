Đài Loan lo lắng về hội nghị APEC 2026, chủ nhà Trung Quốc phản ứng sao?

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) là một trong số ít các tổ chức quốc tế mà Trung Quốc coi Đài Loan là thành viên, dù Đài Loan tham gia với tư cách là "Đài Bắc Trung Hoa" để tránh các vấn đề chính trị, theo Reuters.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Hội nghị cấp cao APEC ở Gyeongju (Hàn Quốc) ngày 1.11 Ảnh: Reuters

Trung Quốc sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao APEC vào năm 2026.

Phát biểu tại Đài Bắc hôm 3.11 sau khi dự Hội nghị cấp cao APEC ở Hàn Quốc, ông Tôn Kiệm Nguyên, một quan chức thuộc Cơ quan Đối ngoại Đài Loan, cho hay Đài Loan đã hỏi Trung Quốc vào năm ngoái rằng liệu họ có được "đối xử bình đẳng" hay không và bày tỏ lo ngại về sự an toàn của người Đài Loan. Ông Tôn còn nói thêm rằng các "đối tác cùng chí hướng" khác cũng có những lo ngại tương tự.

"Chúng tôi hy vọng mọi người có thể thúc giục phía Trung Quốc thực hiện lời hứa đảm bảo an toàn cho tất cả những người tham gia và sự tham gia bình đẳng của các nền kinh tế, không chỉ riêng Đài Loan", ông Tôn nhấn mạnh.

Đáp lại, trong một tuyên bố bằng văn bản gửi cho Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định không có lo ngại nào.

"Là nước đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao APEC năm 2026, Trung Quốc sẽ thực hiện các nghĩa vụ của nước chủ nhà theo đúng các quy tắc và thông lệ chung của APEC, và sẽ không có vấn đề gì nếu tất cả các bên tham gia một cách suôn sẻ", tuyên bố viết.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn tuyên bố: "Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng chìa khóa cho sự tham gia của Đài Bắc Trung Hoa vào các hoạt động của APEC nằm ở việc tuân thủ nguyên tắc "Một Trung Quốc" và bản ghi nhớ APEC liên quan, chứ không phải bất kỳ vấn đề an toàn nào".

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ theo nguyên tắc "Một Trung Quốc". Những năm gần đây, Trung Quốc thường xuyên triển khai lực lượng quân sự xung quanh Đài Loan. Mới đây, Bắc Kinh được cho là đã từ chối nói chuyện với lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức.

Lần gần nhất Trung Quốc đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao APEC là vào năm 2014, khi quan hệ với Đài Loan đã tốt hơn nhiều dưới thời ông Mã Anh Cửu lãnh đạo Đài Loan. Ông Mã đã ký kết các thỏa thuận thương mại và du lịch mang tính bước ngoặt với Bắc Kinh.