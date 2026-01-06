Mỹ - Nhật: Vừa tranh thủ vừa kiềm chế

Những hình ảnh về sự kiện này và những ngôn từ tốt đẹp họ dành cho nhau phản ánh không chỉ quan hệ tốt đẹp hiện tại giữa hai nước, mà còn cả giữa cá nhân ông Trump và bà Takaichi, cho dù nữ thủ tướng chỉ mới cầm quyền. Cho nên, điều đáng được để ý đến hơn cả ở lời mời của ông Trump không phải là để bà Takaichi đáp lại chuyến thăm Nhật Bản của ông Trump, hay để tháo gỡ bế tắc nào đấy trong mối quan hệ giữa Mỹ và Nhật Bản mà là ở thời điểm và bối cảnh tình hình.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Nhật Bản tháng 10.2025 ảnh:reuters

Về thời điểm, Tokyo cho biết chuyến thăm Mỹ của bà Takaichi dự kiến sẽ được tiến hành vào tháng 3 hoặc 4 năm nay, vào mùa hoa anh đào nở ở thủ đô Washington của nước Mỹ. Ông Trump đã dự định tới thăm Trung Quốc cũng vào khoảng cùng thời điểm ấy.

Về bối cảnh, mối quan hệ giữa Mỹ và Nhật Bản tốt đẹp nhưng giữa Nhật Bản và Trung Quốc lại gia tăng bất hòa và đối đầu kể từ khi bà Takaichi cầm quyền. Đến nay vẫn chưa thấy có dấu hiệu nào cho thấy thực trạng quan hệ song phương này sớm được cải thiện.

Đối với ông Trump, xử lý quan hệ của Mỹ với Nhật Bản dễ dàng hơn là xử lý quan hệ của Mỹ với Trung Quốc. Và chuyến thăm Trung Quốc đặc biệt quan trọng trong năm bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ ở nước Mỹ. Vì thế, vị chủ nhân Nhà Trắng không muốn chuyến thăm Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi căng thẳng giữa Bắc Kinh và Tokyo. Ông Trump muốn tranh thủ bà Takaichi nhưng đồng thời phải kiềm chế bà Takaichi căng thẳng thêm với Bắc Kinh trước khi ông Trump tới Trung Quốc.