Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Góc nhìn
Quan sát:

Mỹ - Nhật: Vừa tranh thủ vừa kiềm chế

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
06/01/2026 09:22 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết trong cuộc điện đàm vừa đây với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Trump đã mời bà Takaichi sang thăm Mỹ trong năm nay. Ông Trump đã thăm Nhật Bản hồi cuối tháng 10 vừa qua - chỉ ít ngày sau khi bà Takaichi chính thức nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản.

Những hình ảnh về sự kiện này và những ngôn từ tốt đẹp họ dành cho nhau phản ánh không chỉ quan hệ tốt đẹp hiện tại giữa hai nước, mà còn cả giữa cá nhân ông Trump và bà Takaichi, cho dù nữ thủ tướng chỉ mới cầm quyền. Cho nên, điều đáng được để ý đến hơn cả ở lời mời của ông Trump không phải là để bà Takaichi đáp lại chuyến thăm Nhật Bản của ông Trump, hay để tháo gỡ bế tắc nào đấy trong mối quan hệ giữa Mỹ và Nhật Bản mà là ở thời điểm và bối cảnh tình hình.

- Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Nhật Bản tháng 10.2025

ảnh:reuters

Về thời điểm, Tokyo cho biết chuyến thăm Mỹ của bà Takaichi dự kiến sẽ được tiến hành vào tháng 3 hoặc 4 năm nay, vào mùa hoa anh đào nở ở thủ đô Washington của nước Mỹ. Ông Trump đã dự định tới thăm Trung Quốc cũng vào khoảng cùng thời điểm ấy.

Về bối cảnh, mối quan hệ giữa Mỹ và Nhật Bản tốt đẹp nhưng giữa Nhật Bản và Trung Quốc lại gia tăng bất hòa và đối đầu kể từ khi bà Takaichi cầm quyền. Đến nay vẫn chưa thấy có dấu hiệu nào cho thấy thực trạng quan hệ song phương này sớm được cải thiện.

Đối với ông Trump, xử lý quan hệ của Mỹ với Nhật Bản dễ dàng hơn là xử lý quan hệ của Mỹ với Trung Quốc. Và chuyến thăm Trung Quốc đặc biệt quan trọng trong năm bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ ở nước Mỹ. Vì thế, vị chủ nhân Nhà Trắng không muốn chuyến thăm Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi căng thẳng giữa Bắc Kinh và Tokyo. Ông Trump muốn tranh thủ bà Takaichi nhưng đồng thời phải kiềm chế bà Takaichi căng thẳng thêm với Bắc Kinh trước khi ông Trump tới Trung Quốc.

Tin liên quan

Ông Trump nói Mỹ có thể chưa dừng lại ở Venezuela, đề cập Greenland

Ông Trump nói Mỹ có thể chưa dừng lại ở Venezuela, đề cập Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục nói rằng nước này cần tiếp quản vùng lãnh thổ tự trị Greenland của Đan Mạch, khiến Đan Mạch phản đối gay gắt.

Khám phá thêm chủ đề

Nhật Bản Mỹ trung quốc Chuyến thăm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận