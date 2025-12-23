Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Nhật Bản rót hơn 6 tỉ USD phát triển AI nội địa

Trí Đỗ
23/12/2025 05:39 GMT+7

Chính phủ Nhật Bản dự kiến chi khoảng 6 tỉ USD cho phát triển AI nội địa trong 5 năm tới, với mục tiêu là phát triển mô hình AI nền tảng quy mô lớn nhất.

Theo Kyodo ngày 22.12, chính phủ Nhật Bản dự kiến chi khoảng 1.000 tỉ yen (6,34 tỉ USD) trong vòng 5 năm nhằm hỗ trợ thành lập và phát triển một doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) trong nước, trong nỗ lực tăng cường năng lực công nghệ chiến lược và sức cạnh tranh trước Mỹ và Trung Quốc.

- Ảnh 1.

Chính phủ Nhật Bản hiện xây dựng một kế hoạch cơ bản về AI

ảnh: REUTERS

Nguồn tin cho hay công ty mới sẽ được thành lập theo mô hình hợp tác công - tư, với sự tham gia của khoảng 10 doanh nghiệp, trong đó có Tập đoàn SoftBank. Mục tiêu là phát triển mô hình AI nền tảng quy mô lớn nhất tại Nhật Bản. Chương trình hỗ trợ dự kiến bắt đầu từ năm tài chính 2026.

Khoảng 100 kỹ sư đến từ SoftBank và công ty khởi nghiệp AI Preferred Networks sẽ gia nhập doanh nghiệp mới. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt về chuỗi cung ứng bán dẫn, chính phủ Nhật Bản kỳ vọng với sự hậu thuẫn của nhà nước, công ty này sẽ có khả năng đảm bảo nguồn chip cần thiết cho hoạt động nghiên cứu và phát triển AI.

Chính phủ Nhật Bản hiện xây dựng một kế hoạch cơ bản về AI, dự kiến sớm được Nội các thông qua, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phát triển công nghệ trong nước và duy trì các trung tâm dữ liệu nhằm tăng cường sức mạnh quốc gia và thu hẹp sự thiếu hụt kỹ thuật số.

Ngoài ra, bản dự thảo kế hoạch cũng xác định "AI vật lý" - kết hợp trí tuệ nhân tạo với robot - là một trụ cột chiến lược, trong bối cảnh Nhật Bản đang đối mặt với thách thức duy trì vị thế trong lĩnh vực công nghệ cao.

Tin liên quan

Chính phủ Nhật vừa công bố kế hoạch chi 2.000 tỉ yen (13 tỉ USD) để tăng cường sản xuất chất bán dẫn nội địa và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh.

