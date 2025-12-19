Kỹ sư trẻ mang nông nghiệp công nghệ cao đến với nông dân

Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nông nghiệp, anh Nguyễn Hoàng Duy Lưu, cán bộ Phòng Nghiên cứu Cây trồng và Vật nuôi, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM sớm nhận ra rằng, để nông nghiệp phát triển bền vững, không thể chỉ dựa vào phương thức canh tác truyền thống.

Từ suy nghĩ đó, anh lựa chọn con đường nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, với mong muốn mang những tiến bộ kỹ thuật hiện đại đến gần hơn với người nông dân.

Anh Nguyễn Hoàng Duy Lưu đã lựa chọn con đường nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp ẢNH: SẦM ÁNH

Trong những năm qua, anh Nguyễn Hoàng Duy Lưu cùng các đồng nghiệp đã nghiên cứu và triển khai nhiều đề tài, sáng kiến có giá trị thực tiễn cao, được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Nổi bật trong đó là ba tiến bộ kỹ thuật được công nhận ở cấp quốc gia, gồm: quy trình kỹ thuật trồng dưa lưới trên giá thể trong nhà màng áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt; quy trình kỹ thuật trồng ớt cay trên giá thể trong nhà màng áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt; và quy trình sản xuất cây hương thảo trong nhà màng áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt. Các quy trình này góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, tiết kiệm chi phí lao động, đồng thời thân thiện với môi trường.

Anh Duy Lưu còn có nhiều sáng kiến kỹ thuật trong lĩnh vực hoa, cây kiểng và nông nghiệp đô thị ẢNH: SẦM ÁNH

Những tiến bộ kỹ thuật hiện đại được mang đến gần hơn với người nông dân ẢNH: SẦM ÁNH

Mô hình sản xuất cây hương thảo trong nhà màng áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt ẢNH: SẦM ÁNH

Bên cạnh đó, anh Duy Lưu còn có nhiều sáng kiến kỹ thuật trong lĩnh vực hoa, cây kiểng và nông nghiệp đô thị, tiêu biểu như: xây dựng mô hình sản xuất lan kiếm và lan giả hạc ở giai đoạn vườn sản xuất; xây dựng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc lan giả hạc phù hợp với điều kiện TP.HCM; đề xuất giải pháp bấm ngọn và xử lý paclobutrazol trong canh tác cây hoa phong lữ trồng chậu; ứng dụng chế độ tưới dinh dưỡng thích hợp cho cây hoa phong lữ trồng chậu; và sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng thực vật BA, GA3 trong quá trình canh tác cây hoa triệu chuông.

Thông qua các tiến bộ kỹ thuật và sáng kiến đã được triển khai, anh Nguyễn Hoàng Duy Lưu không chỉ góp phần giải quyết hiệu quả những yêu cầu thực tiễn trong sản xuất nông nghiệp mà còn tạo tiền đề để nhân rộng các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống. Những kết quả này thể hiện rõ vai trò của đội ngũ cán bộ khoa học trẻ trong việc kết nối nghiên cứu với thực tiễn, góp phần thúc đẩy chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp đô thị và nông nghiệp công nghệ cao trong giai đoạn hiện nay.