Tàu hàng Trung Quốc mang ống tên lửa vừa có thêm máy phóng UAV?

Chuyên trang quân sự The War Zone ngày 2.1 cập nhật về tình trạng tàu chở hàng neo đậu tại một xưởng đóng tàu ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Đây chính là con tàu được bàn tán xôn xao tuần trước khi trên thân tàu được đặt 60 ống phóng tên lửa, vũ khí phòng không và radar cảm biến với thiết kế thường được thấy trên những con tàu chiến.

Con tàu hàng với nhiều ống tên lửa dọc, hiện nay xuất hiện xe dùng làm bệ phóng UAV ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE WAR ZONE

Mới đây, giới quan sát phát hiện trên tàu đã lắp thêm hệ thống máy phóng điện từ dạng mô đun để triển khai UAV, còn được gọi là EMALS. Một số UAV cũng được nhìn thấy quanh con tàu, dù các chuyên gia cho rằng nhiều khả năng đây chỉ là mô hình.

Ảnh chụp bến tàu ở nhà máy được công bố hôm 30.12.2025 cho thấy 3 xe trang bị máy phóng điện từ được ghép nối với nhau. Chuyên gia quân sự Tyler Rogoway nhận định thiết kế này cho phép thay đổi chiều dài sàn phóng phù hợp với nhiều loại UAV, cũng như điều kiện trên tàu.

Con tàu đã giảm số ống phóng tên lửa, từ 60 xuống còn 24, để có chỗ đặt bệ phóng. Một số hệ thống giống như cảm biến radar hay pháo phòng không tầm gần vẫn được giữ lại.

Hiện các chuyên gia vẫn đặt vấn đề về khả năng vận hành nếu hệ thống này thực sự được ứng dụng trên thực tế, do hiện vẫn còn thiếu nhiều thông tin. Theo cảm nhận trực quan, sải cánh của chiếc UAV hơi dài so với con tàu, vốn chưa có không gian thực sự rộng.

Bên trái là 2 phương tiện giống UAV (hoặc mô hình UAV) được đặt trên tàu. Những chiếc xe làm ray phóng được nối lại với nhau trở thành "đường băng" cho UAV ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE WAR ZONE

Ngoài ra, việc lắp bệ phóng bằng cách ghép nối nhiều xe lại với nhau để tạo thành một dạng “đường ray” cũng đặt dấu hỏi về tính ổn định.

"Chưa rõ liệu hệ thống này có thể hoạt động khi tàu lắc lư, chao đảo trên biển và trong điều kiện khắc nghiệt hay không. Máy phóng cũng cần rất nhiều năng lượng để hỗ trợ UAV cất cánh với khoảng cách tương đối ngắn và không phải phi cơ nào cũng chịu được lực kéo mạnh như vậy, do đó chưa rõ tính khả thi của thiết kế trên", ông Rogoway nói.

Chuyên gia Rogoway cho rằng việc liên tục thay đổi các trang bị trên tàu cho thấy con tàu được dùng chủ yếu để thử nghiệm các thiết kế và khả năng hoán cải tàu dân dụng phục vụ các mục đích quân sự. Hình ảnh vệ tinh được truyền thông chú ý là gần con tàu hàng nói trên xuất hiện tàu tấn công đổ bộ Type 076 Tứ Xuyên đang neo đậu. Đây là con tàu được trang bị hệ thống phóng EMALS tích hợp để phóng tất cả loại UAV.

Hình ảnh được chụp hôm 28.12.2025. Con tàu hàng lắp nhiều thiết bị kiểu quân sự ở bên trái, gần đó là tàu tấn công đổ bộ Type 076 Tứ Xuyên đang neo đậu ẢNH: PLANET LABS

Quân đội Trung Quốc và các bên liên quan chưa bình luận về hình ảnh tàu hàng lắp nhiều thiết bị kiểu quân sự và UAV nêu trên.