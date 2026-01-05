Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Trump nói Mỹ có thể chưa dừng lại ở Venezuela, đề cập Greenland

Khánh An
Khánh An
05/01/2026 07:04 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục nói rằng nước này cần tiếp quản vùng lãnh thổ tự trị Greenland của Đan Mạch, khiến Đan Mạch phản đối gay gắt.

Ông Trump nói Mỹ có thể chưa dừng lại ở Venezuela, đề cập Greenland- Ảnh 1.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance (thứ 2 từ phải) thăm Greenland hôm 28.3.2025

ẢNH: AFP

Tạp chí The Atlantic ngày 5.1 dẫn lời ông Trump nói rằng Venezuela có thể không phải là nước cuối cùng Mỹ can thiệp, đồng thời đề cập khả năng tiếp quản lãnh thổ tự trị Greenland của Đan Mạch, khiến quốc gia Bắc Âu này phản ứng.

"Chúng tôi thực sự cần Greenland, tuyệt đối là vậy. Chúng tôi cần hòn đảo này cho phòng thủ", ông Trump phát biểu trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại, khi vừa đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida và tỏ ra rất vui vẻ.

Tổng thống Mỹ giải thích rằng Mỹ cần Greenland vì hòn đảo "bao quanh bởi các tàu của Nga và Trung Quốc". Trước đó, ông Trump nhiều lần đề cập khả năng tiếp quản Greenland.

Sau phát biểu mới nhất của ông Trump, lãnh đạo Đan Mạch và Greenland kêu gọi ông chấm dứt các lời đe dọa tiếp quản Greenland.

"Việc nói rằng Mỹ cần tiếp quản Greenland hoàn toàn vô lý. Mỹ không có quyền sáp nhập bất kỳ nơi nào trong ba lãnh thổ thuộc Vương quốc Đan Mạch", Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen phát biểu.

"Vì vậy, tôi kịch liệt kêu gọi Mỹ chấm dứt các lời đe dọa đối với một đồng minh có quan hệ lịch sử gần gũi, cũng như đối với một quốc gia và một dân tộc khác, những người đã nói rất rõ ràng rằng họ không phải để bán", bà Frederiksen nói rõ về Đan Mạch, một thành viên NATO.

Ông Trump nói Mỹ có thể chưa dừng lại ở Venezuela, đề cập Greenland- Ảnh 2.

Một khu vực phía đông Greenland

ẢNH: REUTERS

Lãnh đạo Greenland Jens-Frederik Nielsen cũng chỉ trích ông Trump. "Khi Tổng thống Mỹ nói cần Greenland và gắn chúng tôi với Venezuela cùng sự can thiệp quân sự, điều đó không chỉ sai, đó còn là sự thiếu tôn trọng", theo ông Nielsen.

Hôm 21.12.2025, ông Trump đã bổ nhiệm Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry làm Đặc phái viên về Greenland, động thái làm dấy lên làn sóng chỉ trích mới từ Đan Mạch và Greenland liên quan sự quan tâm của Washington đối với hòn đảo giàu khoáng sản ở Bắc Băng Dương.

