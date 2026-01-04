Tỉ phú Musk miễn phí internet Starlink tại Venezuela, Trung Quốc lên tiếng

Khói bốc lên gần pháo đài Tiuna ở Caracas (Venezuela), khu vực bị mất điện do Mỹ tấn công hôm 3.1 ẢNH: REUTERS

Hãng thông tấn Central News ngày 4.1 đưa tin Công ty Dịch vụ Starlink (Mỹ) của tỉ phú Elon Musk công bố cung cấp dịch vụ internet miễn phí cho người dân Venezuela đến ngày 3.2, trong bối cảnh quân đội Mỹ vừa bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và đưa về Mỹ với tuyên bố để xét xử cáo buộc liên quan ma túy và vũ khí.

Thông tin về Starlink được chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội X chính thức của công ty vào ngày 3.1, nhằm đảm bảo kết nối tiếp tục cho hàng triệu người tại nước này.

"Nhằm ủng hộ người dân Venezuela", ông Musk viết trên X, chia sẻ bài đăng của Starlink về thông báo này.

Thông báo của Starlink được đưa ra ngay sau chiến dịch của Mỹ nhắm vào các địa điểm quân sự và gây gián đoạn hạ tầng liên lạc trên diện rộng.

Số liệu từ tổ chức Netblocks (trụ sở tại Anh) cho thấy sự cố mất kết nối internet đột ngột ở một số khu vực của Caracas vào ngày 3.1, mà theo họ là do "sự cố mất điện trong chiến dịch quân sự của Mỹ".

Truyền thông địa phương cũng cho hay một số khu vực của thủ đô không có kết nối internet, theo CNN.

Phản ứng về việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Maduro và phu nhân, Tân Hoa xã ngày 4.1 dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ lập tức thả hai người này.

Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Mỹ bắt giữ ông Maduro và phu nhân một cách cưỡng bức và đưa họ ra khỏi đất nước, đồng thời nhấn mạnh rằng hành động của Mỹ vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế, các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế, cũng như các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, theo phát ngôn viên trên.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ đảm bảo an toàn cá nhân cho ông Maduro và phu nhân, thả họ ngay lập tức và giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và đàm phán, phát ngôn viên này cho biết thêm.

Trong diễn biến liên quan, các hãng hàng không Delta Air Lines và United Airlines của Mỹ cho hay họ dự định khôi phục các chuyến bay đến khu vực Caribbean trong ngày 4.1.

United Airlines cho biết hãng đang chuẩn bị khôi phục các chuyến bay đến San Juan (Puerto Rico) vào tối 3.1 (giờ địa phương), khi lệnh giới hạn không phận vùng Caribbean kết thúc.

Hãng dự kiến sẽ khai thác hầu hết các chuyến bay theo lịch trình đến vùng Caribbean vào ngày 4.1 và đang nỗ lực bổ sung thêm các chuyến bay để hỗ trợ khách hàng có hành trình bị gián đoạn.

Delta Air Lines cho biết sẽ nối lại các chuyến bay vào ngày 4.1 đến và đi từ 13 sân bay ở vùng Caribbean trước đây bị ảnh hưởng bởi thông báo của Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) và dự kiến khai thác lịch trình bình thường trong khu vực vào cùng ngày.