Thế giới

Ông Maduro bị đưa đến New York, Phó tổng thống Venezuela lên tiếng

Khánh An
Khánh An
04/01/2026 06:52 GMT+7

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị đưa đến New York (Mỹ) để xét xử về các cáo buộc liên quan ma túy và vũ khí, trong khi Phó tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez yêu cầu Mỹ lập tức trả tự do cho ông Maduro.

Ông Maduro bị đưa đến New York, Phó tổng thống Venezuela lên tiếng- Ảnh 1.

Các đặc vụ liên bang áp giải ông Maduro xuống máy bay tại New York

ẢNH: REUTERS

Đài CNN ngày 4.1 dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã xuống máy bay tại Căn cứ Không quân Stewart ở New York, sau khi ông bị bắt giữ trong chiến dịch gây chấn động của quân đội Mỹ.

Hình ảnh cho thấy nhà lãnh đạo Venezuela mặc quần áo màu xám, bị còng tay và đặc vụ liên bang mặc đồ đen áp giải.

Theo dự kiến, ông Maduro được đưa bằng trực thăng đến Manhattan trước khi đến Trung tâm Giam giữ Đô thị tại New York.

Trước đó, phát biểu trên tờ El Nacional của Venezuela, Phó tổng thống kiêm Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela Delcy Rodriguez yêu cầu chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump phải công bố bằng chứng cho thấy ông Maduro và phu nhân còn sống.

Bà Rodriguez mô tả việc bắt giữ Tổng thống Maduro là "bắt cóc" và vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời yêu cầu Mỹ lập tức thả ông Maduro và phu nhân Cilia Flores, theo CNN.

Phát ngôn viên Stephane Dujarric của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho rằng hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela tạo "một tiền lệ nguy hiểm".

"Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tất cả các bên phải tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế, bao gồm Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Ông đặc biệt quan ngại trước thực tế là các quy tắc của luật pháp quốc tế đã không được tôn trọng", Reuters dẫn lời ông Dujarric cho biết.

Dự kiến Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ họp khẩn trong ngày 5.1 về vấn đề này, theo đề nghị của Colombia và với sự ủng hộ của Nga và Trung Quốc. Hội đồng này đã họp 2 lần trong tháng 10 và tháng 12.2025 về căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela.

Tổng thống Trump khuya 3.1 họp báo tuyên bố Washington sẽ điều hành Venezuela "cho đến lúc chúng tôi có thể tiến hành một quá trình chuyển giao an toàn, phù hợp và khôn ngoan". 

Tổng thống Trump họp báo về chiến dịch bắt giữ ông Maduro ở Venezuela

Tổng thống Trump họp báo về chiến dịch bắt giữ ông Maduro ở Venezuela

Tại cuộc họp báo ở Mar-a-Lago (Florida) hôm 3.1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay Mỹ đã sử dụng kỹ thuật đặc biệt để tắt điện ở thủ đô Caracas của Venezuela trong lúc chiến dịch bắt giữ lãnh đạo nước này được tiến hành.

Tổng thống Trump theo dõi trực tiếp vụ bắt giữ ông Maduro khỏi pháo đài Venezuela

Tổng thống Maduro kích hoạt kế hoạch phòng thủ, FAA cấm bay từ không phận Venezuela

