Tổng thống Trump theo dõi trực tiếp vụ bắt giữ ông Maduro khỏi pháo đài Venezuela

Các tiêm kích F-35 của Không quân Mỹ trên đường băng của căn cứ hải quân cũ ở Ceiba (Puerto Rico) hôm 3.1. Đây là điểm tập kết quân sự quan trọng của Mỹ cho các hoạt động ở vùng biển và đất liền Venezuela ảnh: reuters

Trả lời phỏng vấn Đài Fox News sau chiến dịch Mỹ bắt ông Maduro hôm 3.1, Tổng thống Trump cho biết ông và các tướng lĩnh đã ngồi trong một căn phòng ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago để xem toàn cảnh chiến dịch tại Venezuela.

"Chúng tôi ngồi trong phòng xem diễn biến ở Venezuela, và chúng tôi xem từng khía cạnh của chiến dịch", ông Trump nói, thêm rằng đây là một sứ mệnh vô cùng phức tạp.

"Thật sự, họ cứ phá cửa xông vào, và họ tiến vào những nơi khó có thể xâm nhập, họ phá vỡ các cánh cửa thép vốn được thiết kế để chống xâm nhập. Và họ rút khỏi những nơi đó trong vòng vài giây. Tôi chưa từng chứng kiến điều gì như thế", vị Tổng tư lệnh quân đội Mỹ mô tả lại những gì ông đã xem qua màn hình.

Ông Trump cho biết thêm nhà lãnh đạo Venezuela đã bị bắt khỏi một pháo đài được canh gác nghiêm ngặt, và xác nhận lực lượng Mỹ không bị tổn thất về nhân mạng sau chiến dịch. Tuy nhiên, một số binh sĩ Mỹ bị thương.

Tổng thống Trump cũng xác nhận ông Maduro và vợ được đưa lên tàu đổ bộ tấn công USS Iwo Jima và đang trên đường đến New York.

"Vâng, tàu Iwo Jima, họ đang trên một con tàu hướng đến New York", ông Trump cho biết sau khi hai người được đưa khỏi Venezuela bằng trực thăng.

Đài CNN dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ chính quyền Washington từ giữa tháng 12.2025 đã bắt đầu chuẩn bị chiến dịch Venezuela và tiến hành bắt giữ Tổng thống Maduro.

Theo một quan chức Mỹ, kế hoạch nhằm thực hiện chiến dịch sớm hơn đã bị gián đoạn bởi nhiều yếu tố, bao gồm thời tiết và việc ông Trump quyết định tấn công Nigeria vào dịp Giáng sinh.