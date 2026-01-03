Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ tấn công Venezuela trong vòng 30 phút?

Thụy Miên
Thụy Miên
03/01/2026 17:33 GMT+7

Wion News dẫn lời các nhân chứng và các báo cáo được kiểm chứng cho biết cuộc tấn công quân sự thực sự được Mỹ triển khai ở Venezuela chỉ kéo dài chưa đến 30 phút.

Tổng thống Trump bất ngờ bắt giữ Maduro trong cuộc tấn công chớp nhoáng ở Venezuela - Ảnh 1.

Các trực thăng quân sự bay ngang bầu trời Caracas vào rạng sáng 3.1

ảnh: reuters

Đầu tiên, vào 2 giờ sáng 3.1 (giờ địa phương), hàng loạt vụ nổ xảy ra đồng thời tại căn cứ không quân La Carlota và Fuerte Tiuna, tổng hành dinh quân sự của quân đội Venezuela.

Các đoạn video được CNN xác minh ghi lại những hình ảnh khói bốc lên trên bầu trời Caracas, bầu trời thủ đô nhuộm màu cam, trong khi một số trực thăng hai cánh quạt bay ngang khu vực này.

Theo trang theo dõi hàng không FlightGlobal, quân đội Venezuela không được biết đến là đang vận hành bất kỳ loại trực thăng hai cánh quạt nào.

Nửa giờ sau, mọi thứ lắng xuống. Không phận tại các nơi quay lại tình trạng yên tĩnh và chiến dịch xem như kết thúc với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hãng AP cũng đưa tin rằng cuộc tấn công diễn ra trong chưa đầy 30 phút.

Chưa có xác nhận của các bên về khoảng thời gian 30 phút như các thông tin trên.

Tổng thống Trump xác nhận trên tài khoản mạng xã hội Truth Social rằng lực lượng Mỹ đã bắt Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và phu nhân Cilia Flores. Cả hai đã được đưa ra khỏi Venezuela bằng máy bay quân sự Mỹ.

Phó tổng thống Venezuela không biết ông Maduro ở đâu

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Venezuela cùng ngày, Phó tổng thống Delcy Rodríguez cho hay chính quyền Caracas hiện không rõ tung tích của ông Maduro và phu nhân Flores.

"Chúng tôi yêu cầu ngay lập tức có bằng chứng cho thấy Tổng thống Nicolás Maduro và "nữ chiến binh số một" Cilia Flores vẫn an toàn", bà Rodríguez tuyên bố.

Đài CBS News dẫn nguồn thạo tin cho biết lực lượng đằng sau vụ bắt giữ chớp nhoáng là Đặc nhiệm Delta, vốn là lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ và tối mật của Lục quân Mỹ.

Đặc nhiệm Delta trực thuộc Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Liên quân Mỹ, chuyên thực hiện các nhiệm vụ chống khủng bố, giải cứu con tin, tấn công trực tiếp, và trinh sát các mục tiêu có giá trị cao.

Tin liên quan

Ông Trump nói bắt được Tổng thống Venezuela Maduro

Ông Trump nói bắt được Tổng thống Venezuela Maduro

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố Washington đã tiến hành thành công một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela và ban lãnh đạo nước này.

Tổng thống Maduro kích hoạt kế hoạch phòng thủ, FAA cấm bay từ không phận Venezuela

Venezuela tố cáo bị Mỹ tấn công, Tổng thống Maduro tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Khám phá thêm chủ đề

Venezuela Tổng thống Trump Mỹ bắt ông Maduro Đặc nhiệm Delta Mỹ tấn công Venezuela
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận