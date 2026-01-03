Mỹ tấn công Venezuela trong vòng 30 phút?

Các trực thăng quân sự bay ngang bầu trời Caracas vào rạng sáng 3.1 ảnh: reuters

Đầu tiên, vào 2 giờ sáng 3.1 (giờ địa phương), hàng loạt vụ nổ xảy ra đồng thời tại căn cứ không quân La Carlota và Fuerte Tiuna, tổng hành dinh quân sự của quân đội Venezuela.

Các đoạn video được CNN xác minh ghi lại những hình ảnh khói bốc lên trên bầu trời Caracas, bầu trời thủ đô nhuộm màu cam, trong khi một số trực thăng hai cánh quạt bay ngang khu vực này.

Theo trang theo dõi hàng không FlightGlobal, quân đội Venezuela không được biết đến là đang vận hành bất kỳ loại trực thăng hai cánh quạt nào.

Nửa giờ sau, mọi thứ lắng xuống. Không phận tại các nơi quay lại tình trạng yên tĩnh và chiến dịch xem như kết thúc với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hãng AP cũng đưa tin rằng cuộc tấn công diễn ra trong chưa đầy 30 phút.

Chưa có xác nhận của các bên về khoảng thời gian 30 phút như các thông tin trên.

Tổng thống Trump xác nhận trên tài khoản mạng xã hội Truth Social rằng lực lượng Mỹ đã bắt Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và phu nhân Cilia Flores. Cả hai đã được đưa ra khỏi Venezuela bằng máy bay quân sự Mỹ.

Phó tổng thống Venezuela không biết ông Maduro ở đâu

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Venezuela cùng ngày, Phó tổng thống Delcy Rodríguez cho hay chính quyền Caracas hiện không rõ tung tích của ông Maduro và phu nhân Flores.

"Chúng tôi yêu cầu ngay lập tức có bằng chứng cho thấy Tổng thống Nicolás Maduro và "nữ chiến binh số một" Cilia Flores vẫn an toàn", bà Rodríguez tuyên bố.

Đài CBS News dẫn nguồn thạo tin cho biết lực lượng đằng sau vụ bắt giữ chớp nhoáng là Đặc nhiệm Delta, vốn là lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ và tối mật của Lục quân Mỹ.

Đặc nhiệm Delta trực thuộc Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Liên quân Mỹ, chuyên thực hiện các nhiệm vụ chống khủng bố, giải cứu con tin, tấn công trực tiếp, và trinh sát các mục tiêu có giá trị cao.