Venezuela rung chuyển vì loạt tiếng nổ, Tổng thống Maduro tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Theo CBS News dẫn lời các quan chức Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh tấn công vào nhiều địa điểm bên trong Venezuela, trong đó có các cơ sở quân sự.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, đồng thời kêu gọi các lực lượng xã hội và chính trị kích hoạt kế hoạch huy động

Loạt tiếng nổ khiến người dân ở nhiều khu phố tại thủ đô Caracas hoảng sợ, đổ ra đường theo dõi tình hình. Theo AP, nhiều nhóm người tụ tập tại các khu vực khác nhau tại Caracas.

"Cả mặt đất rung chuyển. Thật kinh khủng. Chúng tôi nghe thấy tiếng nổ và tiếng máy bay từ xa", Carmen Hidalgo, một nhân viên văn phòng 21 tuổi, nói với giọng run run. Cô đang cùng hai người thân trở về từ một bữa tiệc sinh nhật khi các tiếng nổ vang lên. "Chúng tôi cảm thấy như không khí đang đập vào người mình."

Chính phủ Venezuela xác nhận các vụ tấn công xảy ra tại Caracas, Miranda, các bang Aragua và La Guaira. Theo Reuters dẫn lời các nhân chứng, khu vực phía nam thành phố Caracas, gần một căn cứ quân sự lớn, đã bị mất điện.

Một thông cáo do Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil Pinto đưa ra tuyên bố Venezuela "bác bỏ, lên án và tố cáo trước cộng đồng quốc tế hành động xâm lược quân sự cực kỳ nghiêm trọng" của Mỹ chống lại Venezuela. Thông cáo nói Mỹ đã vi phạm trắng trợn Hiến chương Liên Hiệp Quốc, đe dọa hòa bình và ổn định quốc tế, đặc biệt là ở khu vực Mỹ Latinh và Caribbean, và gây nguy hiểm tính mạng cho hàng triệu người.

Thông cáo cũng cho rằng mục tiêu của Mỹ là "chiếm đoạt các nguồn tài nguyên chiến lược của Venezuela", nhưng Washington sẽ không thành công.

Lầu Năm Góc và Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi nào về các yêu cầu bình luận.

"Ngay lúc này, họ đang không kích Caracas. Cảnh báo mọi người - họ đã tấn công Venezuela. Họ đang không kích bằng tên lửa. Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) và Liên Hiệp Quốc phải họp ngay lập tức", Tổng thống Colombia Gustavo Petro đăng tải trên X. Ông Petro không cung cấp thêm thông tin hay nêu rõ nguồn gốc các tuyên bố của mình.

Cột khói bốc lên trong nhiều vụ nổ xảy ra vào rạng sáng 3.1 tại Caracas, Venezuela. ẢNH: REUTERS

Diễn biến này xảy ra chỉ một ngày sau khi Venezuela tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Mỹ về một thỏa thuận hợp tác chống buôn bán ma túy. Ngày 2.1, Tổng thống Venezuela Maduro cáo buộc phía Mỹ đang tìm cách gây sức ép buộc Caracas thay đổi chính quyền và giành quyền tiếp cận trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của nước này thông qua chiến dịch gây áp lực kéo dài nhiều tháng.

Chiến dịch nêu trên bắt đầu bằng việc Mỹ triển khai lực lượng quân sự quy mô lớn tới vùng biển Caribbean hồi tháng 8.

"Nếu họ muốn dầu mỏ, Venezuela sẵn sàng cho đầu tư của Mỹ, giống như trường hợp của Chevron", ông Maduro nói, nhắc đến tập đoàn dầu khí Mỹ Chevron, hiện là doanh nghiệp lớn duy nhất được phép xuất khẩu dầu thô Venezuela sang Mỹ.

Khi được hỏi liệu có xác nhận hay phủ nhận khả năng Mỹ tiến hành một cuộc tấn công trên lãnh thổ Venezuela hay không, Tổng thống Maduro nói: "Đây là điều chúng ta có thể bàn đến trong vài ngày tới".

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ gần đây tăng cường các hoạt động nhằm vào những tàu bị nghi ngờ tham gia buôn lậu ma túy. Theo Al Jazeera dẫn số liệu do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, các chiến dịch này đã nâng tổng số vụ tấn công bằng tàu thuyền tại vùng biển Caribbean và phía đông Thái Bình Dương lên 35 vụ, khiến ít nhất 115 người thiệt mạng.