Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Colombia nói Mỹ thả bom xưởng chế xuất cocaine khả nghi tại Venezuela

Vi Trân
Vi Trân
31/12/2025 10:29 GMT+7

Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho rằng Mỹ đã tấn công một cơ sở bào chế cocaine khả nghi tại Venezuela, sau khi Tổng thống Donald Trump vừa qua xác nhận vụ tấn công.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 31.12, Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho rằng Mỹ đã tấn công một cơ sở sản xuất cocaine khả nghi tại thành phố cảng Maracaibo, tây bắc Venezuela, theo AFP.

"Chúng tôi biết rằng ông Trump đã cho ném bom một cơ sở tại Maracaibo, nơi chúng tôi nghi là đang trộn bột coca để chế tạo cocaine", ông Petro viết.

Colombia nói Mỹ thả bom xưởng chế xuất cocaine khả nghi tại Venezuela - Ảnh 1.

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Không quân Mỹ tại sân bay Rafael Hernandez, thành phố Aguadilla, vùng lãnh thổ Puerto Rico hôm 27.12

ẢNH: REUTERS

Trước đó, ông Trump xác nhận Mỹ đã tấn công một khu vực bến cảng neo đậu các tàu bị cáo buộc chở ma túy tại Venezuela. Chưa rõ hai nhà lãnh đạo có nhắc đến cùng một địa điểm hay không.

Trong một cuộc phỏng vấn vào hôm 26.12, ông Trump đã nhắc đến cuộc tấn công "trước đó 2 đêm", nhắm vào "một cơ sở lớn nơi các tàu xuất phát". Đến ngày 29.12, khi được truyền thông hỏi rõ, nhà lãnh đạo nói Mỹ đã tấn công một khu vực cầu cảng, nơi ma túy được chất lên tàu. Ông không nói rõ địa điểm, thời gian và lực lượng nào thực hiện đòn tấn công.

Ông Trump tuyên bố đã tấn công mục tiêu trên bộ ở Venezuela

Tuy nhiên, CNN dẫn nguồn thạo tin tiết lộ máy bay không người lái (UAV) của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã tấn công một cơ sở cảng tại Venezuela, nơi nhóm Tren de Aragua cất ma túy và đưa lên tàu để chuyển đi. Không có người nào có mặt tại hiện trường vào thời điểm đó.

Lực lượng Các chiến dịch đặc biệt của quân đội Mỹ được cho là đã hỗ trợ tình báo cho cuộc tấn công. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Chỉ huy các chiến dịch đặc biệt Allie Weiskopf bác bỏ thông tin. CIA chưa bình luận.

NBC News ngày 31.12 dẫn lời nhân chứng cho biết đã chứng kiến một vụ nổ vào ngày 18.12, phá hủy một túp lều có thể được sử dụng làm nhà kho tại dải đất ven biển thuộc vùng tây bắc Venezuela, còn gọi là Alta Guajira.

Colombia nói Mỹ thả bom xưởng chế xuất cocaine khả nghi tại Venezuela - Ảnh 2.

Các quan chức Venezuela tìm kiếm tại hiện trường một vụ tấn công ở Alta Guajira, Venezuela

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NBC NEWS

Hai nhân chứng thuộc cộng đồng người bản địa Wayuu kể đã nghe âm thanh lạ như tiếng UAV khảo sát tại khu vực vài ngày trước vụ nổ. Vụ nổ ngày 18.12 lớn đến mức một số thành viên gia đình nhân chứng bị ảnh hưởng thính lực. Ngoài túp lều, tàu thuyền và ngư cụ của người dân cũng bị phá hủy. Sáng hôm sau, đại diện chính quyền Venezuela xuất hiện.

Theo NBC News, Alta Guajira chịu sự kiểm soát của lực lượng vũ trang ELN, nhóm khét tiếng về hoạt động buôn ma túy và cũng hoạt động mạnh tại Colombia, nước láng giềng Venezuela. Chưa rõ vụ nổ mà NBC News đưa tin và đợt tấn công mà ông Trump nhắc đến có liên quan hay không.

Chính quyền Venezuela chưa bình luận gì về thông tin Mỹ thực hiện vụ tấn công trên lãnh thổ. Trước đó, Tổng thống Nicolas Maduro nhấn mạnh rằng mục đích thật sự của các hoạt động quân sự mà Mỹ đang tiến hành tại khu vực là nhằm ép ông từ bỏ quyền lực.

Tin liên quan

Mỹ lần đầu tập kích trên đất liền Venezuela?

Mỹ lần đầu tập kích trên đất liền Venezuela?

Phát biểu mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy Washington dường như đã có lần đầu tiên tấn công mục tiêu trên đất liền Venezuela trong chiến dịch chống ma túy.

Ông Trump hé lộ Mỹ bắt đầu tấn công trên bộ ở Venezuela?

Mỹ để ngỏ khả năng chiến tranh với Venezuela, không quan ngại Nga

Khám phá thêm chủ đề

Venezuela Mỹ Trump ma túy cocaine Colombia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận