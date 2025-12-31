Colombia nói Mỹ thả bom xưởng chế xuất cocaine khả nghi tại Venezuela

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 31.12, Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho rằng Mỹ đã tấn công một cơ sở sản xuất cocaine khả nghi tại thành phố cảng Maracaibo, tây bắc Venezuela, theo AFP.

"Chúng tôi biết rằng ông Trump đã cho ném bom một cơ sở tại Maracaibo, nơi chúng tôi nghi là đang trộn bột coca để chế tạo cocaine", ông Petro viết.

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Không quân Mỹ tại sân bay Rafael Hernandez, thành phố Aguadilla, vùng lãnh thổ Puerto Rico hôm 27.12 ẢNH: REUTERS

Trước đó, ông Trump xác nhận Mỹ đã tấn công một khu vực bến cảng neo đậu các tàu bị cáo buộc chở ma túy tại Venezuela. Chưa rõ hai nhà lãnh đạo có nhắc đến cùng một địa điểm hay không.

Trong một cuộc phỏng vấn vào hôm 26.12, ông Trump đã nhắc đến cuộc tấn công "trước đó 2 đêm", nhắm vào "một cơ sở lớn nơi các tàu xuất phát". Đến ngày 29.12, khi được truyền thông hỏi rõ, nhà lãnh đạo nói Mỹ đã tấn công một khu vực cầu cảng, nơi ma túy được chất lên tàu. Ông không nói rõ địa điểm, thời gian và lực lượng nào thực hiện đòn tấn công.

Ông Trump tuyên bố đã tấn công mục tiêu trên bộ ở Venezuela

Tuy nhiên, CNN dẫn nguồn thạo tin tiết lộ máy bay không người lái (UAV) của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã tấn công một cơ sở cảng tại Venezuela, nơi nhóm Tren de Aragua cất ma túy và đưa lên tàu để chuyển đi. Không có người nào có mặt tại hiện trường vào thời điểm đó.

Lực lượng Các chiến dịch đặc biệt của quân đội Mỹ được cho là đã hỗ trợ tình báo cho cuộc tấn công. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Chỉ huy các chiến dịch đặc biệt Allie Weiskopf bác bỏ thông tin. CIA chưa bình luận.

NBC News ngày 31.12 dẫn lời nhân chứng cho biết đã chứng kiến một vụ nổ vào ngày 18.12, phá hủy một túp lều có thể được sử dụng làm nhà kho tại dải đất ven biển thuộc vùng tây bắc Venezuela, còn gọi là Alta Guajira.

Các quan chức Venezuela tìm kiếm tại hiện trường một vụ tấn công ở Alta Guajira, Venezuela ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NBC NEWS

Hai nhân chứng thuộc cộng đồng người bản địa Wayuu kể đã nghe âm thanh lạ như tiếng UAV khảo sát tại khu vực vài ngày trước vụ nổ. Vụ nổ ngày 18.12 lớn đến mức một số thành viên gia đình nhân chứng bị ảnh hưởng thính lực. Ngoài túp lều, tàu thuyền và ngư cụ của người dân cũng bị phá hủy. Sáng hôm sau, đại diện chính quyền Venezuela xuất hiện.

Theo NBC News, Alta Guajira chịu sự kiểm soát của lực lượng vũ trang ELN, nhóm khét tiếng về hoạt động buôn ma túy và cũng hoạt động mạnh tại Colombia, nước láng giềng Venezuela. Chưa rõ vụ nổ mà NBC News đưa tin và đợt tấn công mà ông Trump nhắc đến có liên quan hay không.

Chính quyền Venezuela chưa bình luận gì về thông tin Mỹ thực hiện vụ tấn công trên lãnh thổ. Trước đó, Tổng thống Nicolas Maduro nhấn mạnh rằng mục đích thật sự của các hoạt động quân sự mà Mỹ đang tiến hành tại khu vực là nhằm ép ông từ bỏ quyền lực.