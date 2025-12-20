Mỹ để ngỏ khả năng chiến tranh với Venezuela, không quan ngại Nga

Ông Trump vận động chính trị tại Bắc Carolina hôm 19.12 ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 20.12 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng chiến tranh với Venezuela, trong khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố sẽ thực thi lệnh phong tỏa đối với nguồn dầu mỏ của nước này.

Khi được hỏi về khả năng xảy ra một cuộc chiến với Venezuela, ông Trump nói "tôi không loại trừ khả năng đó".

Tuy nhiên, ông Trump từ chối trả lời câu hỏi liệu ông có muốn lật đổ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hay không, dù trong một cuộc phỏng vấn trước đó ông từng nói rằng những ngày cuổi của nhà lãnh đạo cánh tả này "đang đến".

"Ông ấy biết chính xác những gì tôi muốn. Ông ấy hiểu rõ hơn bất cứ ai", ông Trump nhận định.

Phát biểu với các phóng viên hôm 19.12, Ngoại trưởng Rubio cho biết Mỹ không quan ngại về khả năng leo thang với Nga về vấn đề Venezuela.

"Chúng tôi không lo ngại về việc leo thang căng thẳng với Nga liên quan đến Venezuela. Chúng tôi luôn dự đoán họ sẽ ủng hộ chính quyền của ông Maduro bằng lời nói… (nhưng) đó không phải là yếu tố ảnh hưởng đến cách chúng tôi xem xét toàn bộ vấn đề này", ông Rubio nói thêm.

Quân đội Venezuela 'không nao núng', Mỹ điều không quân đến Ecuador

Bộ Ngoại giao Nga hôm 18.12 cho biết họ hy vọng chính quyền Mỹ sẽ không mắc sai lầm nghiêm trọng về Venezuela và cho biết Moscow lo ngại về các quyết định của Mỹ đe dọa hoạt động vận chuyển quốc tế.

Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil chỉ trích những bình luận của Rubio, cáo buộc ông là "chuyên gia về thay đổi chế độ và đang đẩy Mỹ đi theo con đường đó", theo Reuters.

"Tất cả những lời công kích và tin giả của ông ta đều nhằm mục đích đoạt lấy dầu mỏ, đất đai, khoáng sản và tài nguyên của Venezuela", ông Gil phát biểu.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Tài chính Mỹ ngày 19.12 ra các lệnh cấm vận đối với người nhà và những cộng sự của ông Maduro.

Theo đó, Mỹ áp đặt lệnh cấm vận đối với 7 người mà họ cho là có liên hệ với ông Maduro và vợ ông ta. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cáo buộc họ "ủng hộ nhà nước ma túy" của ông Maduro.

Bộ Thông tin Venezuela chưa lập tức phản hồi đề nghị đưa ra bình luận. Tổng thống Maduro và chính phủ của ông đã kịch liệt phủ nhận mọi liên hệ với tội phạm và cho rằng Mỹ đang tìm cách lật đổ ông để giành quyền kiểm soát trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela.