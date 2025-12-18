Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Quân đội Venezuela tuyên bố rắn; Mỹ điều quân đến Ecuador

Văn Khoa
Văn Khoa
18/12/2025 07:45 GMT+7

Quân đội Venezuela đã lên tiếng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh phong tỏa các tàu chở dầu bị cấm vận đang hướng đến và rời khỏi quốc gia Nam Mỹ này.

"Chúng tôi nói với chính phủ Mỹ và tổng thống của họ rằng chúng tôi không hề nao núng trước những lời đe dọa thô thiển và kiêu ngạo của họ. Phẩm giá của tổ quốc là không thể nhượng bộ hay bị bất kỳ ai khuất phục", Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez phát biểu tại một sự kiện hôm 17.12, theo AFP.

- Ảnh 1.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (giữa) đang đi cùng Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino Lopez (phải) và binh sĩ trong một cuộc tập trận ở Caracas vào ngày 22.1

Ảnh: AFP

Bộ trưởng Lopez đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Trump ngày 16.12 thông báo ông đang áp đặt "lệnh phong tỏa toàn diện và triệt để đối với tất cả các tàu chở dầu bị cấm vận ra vào Venezuela".

Công ty dầu khí nhà nước Petroleos de Venezuela (PDVSA) ngày 17.12 khẳng định xuất khẩu dầu thô không bị ảnh hưởng bởi tuyên bố phong tỏa của Tổng thống Trump, theo AFP. "Hoạt động xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm phụ vẫn diễn ra bình thường. Các tàu chở dầu liên quan đến hoạt động của PDVSA vẫn tiếp tục di chuyển", PDVSA tuyên bố.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Mỹ đối với tuyên bố mới của phía Venezuela.

Tổng thống Trump ra lệnh phong tỏa các tàu chở dầu bị cấm vận đến và đi từ Venezuela

Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Ecuador thông báo Mỹ đã tạm thời triển khai quân nhân thuộc không quân đến Ecuador để chống lại nạn buôn bán ma túy. Số quân nhân này sẽ được triển khai tại căn cứ không quân Manta của Ecuador, nơi từng là căn cứ của Mỹ trong một thập niên cho đến năm 2009.

Theo Đại sứ quán Mỹ tại Quito, việc triển khai này là một "chiến dịch tạm thời với Không quân Ecuador tại Manta". Đại sứ quán Mỹ nhấn mạnh "nỗ lực chung ngắn hạn" này sẽ "tăng cường năng lực của lực lượng quân sự Ecuador trong việc chống lại các phần tử khủng bố ma túy, bao gồm cả việc tăng cường thu thập thông tin tình báo và khả năng chống buôn bán ma túy, và được thiết kế để bảo vệ Mỹ và Ecuador khỏi các mối đe dọa chung".

Tổng thống Ecuador Daniel Noboa, một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Trump ở Mỹ Latinh, cho biết chiến dịch nói trên "sẽ cho phép chúng tôi xác định và phá hủy những tuyến đường buôn bán ma túy, và trấn áp những kẻ nghĩ rằng chúng có thể chiếm đoạt đất nước".

Ông Noboa đang cố gắng đẩy lùi làn sóng bạo lực của các băng nhóm ma túy đã biến một trong những quốc gia an toàn nhất Nam Mỹ thành một trong những quốc gia nguy hiểm nhất, theo AFP.

Các cảng Guayaquil và Manta đã trở thành những điểm xuất khẩu quan trọng cho cocaine được sản xuất ở các nước láng giềng Colombia và Peru.

Tổng thống Noboa lập luận rằng Ecuador cần sự giúp đỡ từ bên ngoài để chống lại các băng nhóm đang tranh giành quyền kiểm soát các tuyến đường buôn bán ma túy.

Tin liên quan

Thêm máy bay thương mại suýt đâm máy bay quân sự Mỹ gần Venezuela

Thêm máy bay thương mại suýt đâm máy bay quân sự Mỹ gần Venezuela

Trong hai ngày liên tiếp, hai máy bay thương mại suýt đâm vào máy bay quân sự của Mỹ gần Venezuela giữa chiến dịch chống ma túy của Lầu Năm Góc tại khu vực.

Quân đội Mỹ điều nhiều máy bay đến sát Venezuela giữa căng thẳng?

Ông Putin nói gì với ông Maduro sau khi Mỹ bắt tàu dầu Venezuela?

Khám phá thêm chủ đề

Venezuela Mỹ phong tỏa Trump ma túy Ecuador
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận