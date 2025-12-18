Quân đội Venezuela tuyên bố rắn; Mỹ điều quân đến Ecuador

"Chúng tôi nói với chính phủ Mỹ và tổng thống của họ rằng chúng tôi không hề nao núng trước những lời đe dọa thô thiển và kiêu ngạo của họ. Phẩm giá của tổ quốc là không thể nhượng bộ hay bị bất kỳ ai khuất phục", Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez phát biểu tại một sự kiện hôm 17.12, theo AFP.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (giữa) đang đi cùng Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino Lopez (phải) và binh sĩ trong một cuộc tập trận ở Caracas vào ngày 22.1 Ảnh: AFP

Bộ trưởng Lopez đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Trump ngày 16.12 thông báo ông đang áp đặt "lệnh phong tỏa toàn diện và triệt để đối với tất cả các tàu chở dầu bị cấm vận ra vào Venezuela".

Công ty dầu khí nhà nước Petroleos de Venezuela (PDVSA) ngày 17.12 khẳng định xuất khẩu dầu thô không bị ảnh hưởng bởi tuyên bố phong tỏa của Tổng thống Trump, theo AFP. "Hoạt động xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm phụ vẫn diễn ra bình thường. Các tàu chở dầu liên quan đến hoạt động của PDVSA vẫn tiếp tục di chuyển", PDVSA tuyên bố.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Mỹ đối với tuyên bố mới của phía Venezuela.

Tổng thống Trump ra lệnh phong tỏa các tàu chở dầu bị cấm vận đến và đi từ Venezuela

Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Ecuador thông báo Mỹ đã tạm thời triển khai quân nhân thuộc không quân đến Ecuador để chống lại nạn buôn bán ma túy. Số quân nhân này sẽ được triển khai tại căn cứ không quân Manta của Ecuador, nơi từng là căn cứ của Mỹ trong một thập niên cho đến năm 2009.

Theo Đại sứ quán Mỹ tại Quito, việc triển khai này là một "chiến dịch tạm thời với Không quân Ecuador tại Manta". Đại sứ quán Mỹ nhấn mạnh "nỗ lực chung ngắn hạn" này sẽ "tăng cường năng lực của lực lượng quân sự Ecuador trong việc chống lại các phần tử khủng bố ma túy, bao gồm cả việc tăng cường thu thập thông tin tình báo và khả năng chống buôn bán ma túy, và được thiết kế để bảo vệ Mỹ và Ecuador khỏi các mối đe dọa chung".

Tổng thống Ecuador Daniel Noboa, một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Trump ở Mỹ Latinh, cho biết chiến dịch nói trên "sẽ cho phép chúng tôi xác định và phá hủy những tuyến đường buôn bán ma túy, và trấn áp những kẻ nghĩ rằng chúng có thể chiếm đoạt đất nước".

Ông Noboa đang cố gắng đẩy lùi làn sóng bạo lực của các băng nhóm ma túy đã biến một trong những quốc gia an toàn nhất Nam Mỹ thành một trong những quốc gia nguy hiểm nhất, theo AFP.

Các cảng Guayaquil và Manta đã trở thành những điểm xuất khẩu quan trọng cho cocaine được sản xuất ở các nước láng giềng Colombia và Peru.

Tổng thống Noboa lập luận rằng Ecuador cần sự giúp đỡ từ bên ngoài để chống lại các băng nhóm đang tranh giành quyền kiểm soát các tuyến đường buôn bán ma túy.