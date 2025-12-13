Quân đội Mỹ điều nhiều máy bay đến sát Venezuela giữa căng thẳng?

Mỹ đã tập trung một hạm đội tàu chiến khổng lồ ở vùng biển Caribbean, mà theo Washington là nhằm hành động chống ma túy, và kể từ tháng 9 đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhắm vào những tàu thuyền bị cáo buộc buôn ma túy, khiến gần 90 người thiệt mạng, theo AFP.

Một máy bay ném bom B-52H của Không quân Mỹ trong một lần phối hợp với máy bay F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ trong khu vực do Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ phụ trách Ảnh: Không quân Mỹ

Căng thẳng khu vực đã leo thang do các cuộc tấn công và việc tăng cường quân sự của Mỹ. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc Washington sử dụng buôn bán ma túy làm cái cớ để thay đổi chế độ ở Caracas.

Theo dữ liệu từ chuyên trang Flightradar24 được AFP phân tích, hai máy bay chiến đấu F/A-18 của Hải quân Mỹ đã bay vòng quanh Vịnh Venezuela trong hơn 40 phút hôm 9.12, tiếp cận ở khoảng cách hơn 35 km so với bờ biển. Một máy bay chiến đấu khác cũng đang hoạt động trên không về phía bắc khi bắt đầu nhiệm vụ.

Cũng trong ngày 9.12, một máy bay không người lái (UAV) giám sát tầm xa đã liên tục bay lượn trong nhiều giờ dọc theo một dải biển dài 860 km (500 dặm) trên vùng biển Caribbean. Đây là lần đầu tiên một chiếc UAV loại này phát tín hiệu trong khu vực đó trong ít nhất một tháng, theo AFP. Một chuyến bay khác của UAV ở độ cao lớn cũng diễn ra trong cùng khu vực vào sáng 12.12.

Ngoài ra, cũng đã có 5 chuyến bay của các máy bay ném bom B-1 và B-52 và hai chuyến bay của máy bay F/A-18 trong phạm vi 7,6 km, tính từ bờ biển Venezuela, từ cuối tháng 10 đến cuối tháng 11.

Các máy bay khác không được liệt kê trong dữ liệu cũng đã hoạt động trên bầu trời vùng biển Caribbean. AFP chỉ ra các bức ảnh do quân đội Mỹ công bố cho thấy các máy bay ném bom được hộ tống bởi máy bay tàng hình F-35 mà không xuất hiện trên Flightradar24.

Ngoài ra, chuyên trang The War Zone hôm 11.12 dẫn lời một quan chức Mỹ tiết lộ rằng những chiếc F-35 thuộc Phi đội Chiến đấu 158 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Vermont sẽ được điều đến vùng biển Caribbean để tham gia Chiến dịch Southern Spear. Động thái này sẽ là sự tăng cường lực lượng mới nhất của Mỹ trong khu vực cho nhiệm vụ chống ma túy và gây áp lực lên Tổng thống Maduro.

Vị quan chức này không thể cho biết có bao nhiêu chiếc F-35, khi nào chúng sẽ đến hoặc sẽ bay đến đâu, nhưng cho rằng rất có thể chúng sẽ bay đến căn cứ hải quân Roosevelt Roads cũ ở Puerto Rico, nơi từng là điểm tập kết cho các phương tiện hàng không và quân sự tập trung trong khu vực, theo The War Zone.