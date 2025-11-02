Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Nga lên án việc Mỹ triển khai lực lượng hùng hậu ở Caribbean

Văn Khoa
Văn Khoa
02/11/2025 08:30 GMT+7

Bộ Ngoại giao Nga ngày 1.11 đã lên án 'lực lượng quân sự quá mức' của Mỹ tại vùng biển Caribbean và tái khẳng định sự ủng hộ đối với giới lãnh đạo Venezuela, theo Reuters.

"Chúng tôi kiên quyết lên án việc sử dụng lực lượng quân sự quá mức trong các hoạt động chống ma túy. Những hành động như thế vi phạm cả luật pháp trong nước của Mỹ... và các chuẩn mực của luật pháp quốc tế", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố trong bài bình luận được đăng trên trang web của bộ này, theo Reuters.

- Ảnh 1.

Tàu chiến Mỹ USS Gravely rời cảng ở thủ đô Port of Spain của Trinidad và Tobago ngày 30.10 sau khi đến nước này vào ngày 26.10 để tham gia cuộc tập trận chung gần bờ biển Venezuela

Ảnh: AFP

Trong bình luận của mình, bà Zakharova còn nhấn mạnh Nga "khẳng định sự ủng hộ vững chắc của chúng tôi đối với giới lãnh đạo Venezuela trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia".

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay 2.11 phát biểu với Hãng tin TASS rằng Nga muốn tình hình giữa Venezuela và Mỹ được duy trì ổn định. "Chúng tôi muốn mọi thứ được duy trì trong hòa bình và không có tình huống xung đột mới nào phát sinh trong khu vực", TASS dẫn lời ông Peskov.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Mỹ đối với phát ngôn mới của phía Nga. Đưa ra mục tiêu ngăn chặn nạn buôn bán ma túy, Mỹ đã triển khai một lực lượng quân sự hùng hậu, với 8 tàu chiến nổi đến vùng Caribbean, máy bay chiến đấu tàng hình F-35 đến Puerto Rico, và một nhóm tác chiến tàu sân bay đang trên đường đến khu vực này, theo AFP.

Tính đến ngày 31.10, lực lượng này của Mỹ tuyên bố đã tiêu diệt hơn 60 nghi phạm khủng bố ma túy trong loạt 14 cuộc tấn công nhắm vào ít nhất 14 tàu buôn ma túy.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã cáo buộc Washington lợi dụng nạn buôn bán ma túy làm cái cớ để "áp đặt sự thay đổi chế độ" ở Caracas nhằm chiếm đoạt dầu mỏ của Venezuela.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 31.10 cho hay ông vẫn chưa quyết định về việc tấn công Venezuela. Khi được phóng viên hỏi về thông tin ông đang xem xét không kích vào Venezuela, ông Trump nói đó là điều "không phải sự thật".

