Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Không quân Trung Quốc tung video UAV tàng hình bay cùng chiến đấu cơ J-20

Văn Khoa
Văn Khoa
12/11/2025 10:06 GMT+7

Không quân Trung Quốc đã công bố đoạn video ghi lại cảnh máy bay không người lái (UAV) tấn công tàng hình GJ-11 bay cùng và kết nối với máy bay chiến đấu tàng hình J-20, theo South China Morning Post ngày 11.11.

Video nói trên do Không quân Trung Quốc công bố ngày 11.11, nhân kỷ niệm 76 năm thành lập của lực lượng này, theo tờ South China Morning Post.

Không quân Trung Quốc tung video UAV tàng hình bay cùng chiến đấu cơ J-20- Ảnh 1.

Chiếc máy bay không người lái tấn công tàng hình GJ-11 bay trước chiến đấu cơ J-20 và J-16D, trong một video do Không quân Trung Quốc công bố

Ảnh: Chụp màn hình SCMP

Trong video, chiếc UAV bay theo đội hình cùng với J-20 và máy bay chiến đấu J-16D, một biến thể của J-16 chuyên về tác chiến điện tử. GJ-11 bay phía trước hai chiếc chiến đấu cơ có người lái, nhấn mạnh vai trò của UAV trong việc tiếp cận mục tiêu gần hơn so với máy bay chiến đấu có người lái.

UAV trong video có mật danh là Xuanlong 08. Một phi công lái chiến đấu cơ trong video, có mật danh là Weilong, nói: "Weilong 01 đã tiếp nhận, đang phối hợp với Xuanlong". Weilong là mật danh của J-20.

Đây là video đầu tiên ghi lại cảnh UAV và máy bay có người lái của Trung Quốc hoạt động cùng nhau. Đây cũng là lần đầu tiên Trung Quốc công khai công nghệ phối hợp có người lái - không người lái (MUM-T), theo South China Morning Post.

Hồi năm 2022, một kế hoạch về MUM-T liên quan đến J-20 đã được tiết lộ khi Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đăng bài phân tích về viễn cảnh UAV được tích hợp trong các chiến dịch tác chiến và hoạt động bên cạnh các máy bay có người lái. Bài viết đi kèm hình ảnh đồ họa chiếc J-20 có 2 chỗ ngồi đang điều khiển nhiều UAV tàng hình. Hình ảnh đó được cho là sự xác nhận rằng phi công phụ của chiếc J-20 đóng vai trò như "sĩ quan vũ khí" với nhiệm vụ điều khiển các UAV.

Tin liên quan

Dòng tiêm kích J-20 với động cơ cải tiến có thể đã bay thử

Dòng tiêm kích J-20 với động cơ cải tiến có thể đã bay thử

Trang The Drive hôm 29.6 dẫn các bằng chứng cho thấy nhiều khả năng dòng tiêm kích tàng hình J-20 của Trung Quốc đã lần đầu tiên bay thử với bộ đôi động cơ WS-15 mới do nước này sản xuất.

Trung Quốc phát triển UAV chiến đấu tốc độ cao phối hợp với tiêm kích J-20

Trung Quốc sẽ tăng hỏa lực cho tiêm kích J-20 bằng UAV bầy đàn?

Khám phá thêm chủ đề

không quân Trung Quốc GJ-11 UAV j-20
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận