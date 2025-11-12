Không quân Trung Quốc tung video UAV tàng hình bay cùng chiến đấu cơ J-20

Video nói trên do Không quân Trung Quốc công bố ngày 11.11, nhân kỷ niệm 76 năm thành lập của lực lượng này, theo tờ South China Morning Post.

Chiếc máy bay không người lái tấn công tàng hình GJ-11 bay trước chiến đấu cơ J-20 và J-16D, trong một video do Không quân Trung Quốc công bố Ảnh: Chụp màn hình SCMP

Trong video, chiếc UAV bay theo đội hình cùng với J-20 và máy bay chiến đấu J-16D, một biến thể của J-16 chuyên về tác chiến điện tử. GJ-11 bay phía trước hai chiếc chiến đấu cơ có người lái, nhấn mạnh vai trò của UAV trong việc tiếp cận mục tiêu gần hơn so với máy bay chiến đấu có người lái.

UAV trong video có mật danh là Xuanlong 08. Một phi công lái chiến đấu cơ trong video, có mật danh là Weilong, nói: "Weilong 01 đã tiếp nhận, đang phối hợp với Xuanlong". Weilong là mật danh của J-20.

Đây là video đầu tiên ghi lại cảnh UAV và máy bay có người lái của Trung Quốc hoạt động cùng nhau. Đây cũng là lần đầu tiên Trung Quốc công khai công nghệ phối hợp có người lái - không người lái (MUM-T), theo South China Morning Post.

Hồi năm 2022, một kế hoạch về MUM-T liên quan đến J-20 đã được tiết lộ khi Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đăng bài phân tích về viễn cảnh UAV được tích hợp trong các chiến dịch tác chiến và hoạt động bên cạnh các máy bay có người lái. Bài viết đi kèm hình ảnh đồ họa chiếc J-20 có 2 chỗ ngồi đang điều khiển nhiều UAV tàng hình. Hình ảnh đó được cho là sự xác nhận rằng phi công phụ của chiếc J-20 đóng vai trò như "sĩ quan vũ khí" với nhiệm vụ điều khiển các UAV.