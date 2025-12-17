Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Thêm máy bay thương mại suýt đâm máy bay quân sự Mỹ gần Venezuela

Vi Trân
Vi Trân
17/12/2025 11:14 GMT+7

Trong hai ngày liên tiếp, hai máy bay thương mại suýt đâm vào máy bay quân sự của Mỹ gần Venezuela giữa chiến dịch chống ma túy của Lầu Năm Góc tại khu vực.

Các phi công trên máy bay thương mại Falcon 900EX bay từ Aruba thuộc Hà Lan ở Caribbean đến Miami (Mỹ) hôm 13.12 thông báo đã suýt đâm vào một máy bay tiếp nhiên liệu trên không của Không quân Mỹ gần Venezuela. CNN ngày 17.12 đăng tải lại thông tin liên lạc qua vô tuyến giữa phi công và đài kiểm soát không lưu tại Curacao thuộc Hà Lan, cách bờ biển Venezuela khoảng 64 km về hướng bắc.

Tổng thống Trump ra lệnh phong tỏa các tàu chở dầu bị cấm vận đến và đi từ Venezuela

"Họ thật sự rất gần. Chúng tôi đang bay lên thẳng vào chiếc máy bay đó. Nó rất lớn, có lẽ là một chiếc [Boeing] 777 hoặc 767", một trong các phi công trên chiếc Falcon 900EX báo cáo với nhân viên kiểm soát không lưu tại Curacao ngay sau sự việc vào chiều 13.12 ở độ cao xấp xỉ 792 m. Quân đội Mỹ sở hữu máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-46, được phát triển từ dòng máy bay thương mại Boeing 767.

Không quân Mỹ chưa bình luận về thông tin trên. Trước đó một ngày, các phi công của chuyến bay 1112 thuộc hãng JetBlue từ Curacao sang New York thông báo suýt va chạm với một máy bay tiếp nhiên liệu trên không của Không quân Mỹ. Các phi công của máy bay thương mại nói đã buộc phải dừng đột ngột quá trình tăng độ cao khi chiếc máy bay quân sự bay cắt ngang qua phía trước trong khi bộ hồi đáp tín hiệu bị tắt.

Thêm máy bay thương mại suýt đâm máy bay quân sự Mỹ gần Venezuela- Ảnh 1.

Máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-46A Pegasus tiếp nhiên liệu cho một tiêm kích F/A-18 của Úc hồi tháng 5

ẢNH: KHÔNG QUÂN MỸ

Bộ Chiến tranh Mỹ và các quan chức hàng không Hà Lan thông báo đang kiểm tra sự cố ngày 12.12. Bộ Chỉ huy miền Nam (Mỹ) xác nhận đã nắm thông tin và đang xem xét sự việc.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ nói biết cả hai vụ việc và đang thu thập thông tin.

Hồi tháng 11, Cơ quan Hàng không liên bang (FAA) của Mỹ phát cảnh báo đối với các hãng bay Mỹ về hoạt động quân sự gia tăng gần Venezuela. Ngày 16.12, FAA lặp lại cảnh báo này, cho rằng các máy bay có thể gặp rủi ro tiềm tàng ở mọi độ cao. Nhiều hãng hàng không quốc tế đã hủy các chuyến bay từ Venezuela.

Khám phá thêm chủ đề

Venezuela Không quân Mỹ Máy bay quân sự Caribbean
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
