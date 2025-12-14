Động thái quân sự mới của Mỹ dọc bờ biển Venezuela

Thông tin về các hoạt động của máy bay ném bom, tiêm kích và máy bay không người lái (UAV) của Mỹ đã được ghi nhận dọc bờ biển Venezuela trong những ngày gần đây.

Hai tiêm kích F-35B bay cạnh máy bay ném bom B-52H gần bờ biển Venezuela hồi giữa tháng 10 Ảnh: Không quân Mỹ

Hoạt động tấp nập của máy bay quân sự Mỹ

AFP hôm qua (13.12) dẫn kết quả phân tích dữ liệu từ website theo dõi máy bay Flightradar24 cho thấy vào ngày 9.12, hai chiếc tiêm kích F/A-18 của Hải quân Mỹ đã bay vòng quanh Vịnh Venezuela trong hơn 40 phút. Có lúc bộ đôi máy bay chiến đấu chỉ cách bờ biển khoảng 35 km. Một máy bay quân sự khác cũng xuất hiện ở phía bắc vào thời điểm hai chiếc F/A-18 mới xuất kích.

Cùng ngày, một UAV do thám tầm xa đã liên tục bay vòng trong vài giờ dọc theo một quãng đường khoảng 800 km trên biển Caribbean. Một UAV hoạt động ở tầm cao cũng xuất hiện tại cùng một khu vực vào sáng 12.12.

Bên cạnh đó, từ cuối tháng 10 đến cuối tháng 11, Flightradar24 ghi nhận 5 chuyến bay của các oanh tạc cơ B-1 và B-52, cùng 2 chuyến bay của tiêm kích F/A-18 trong phạm vi 40 km tính từ bờ biển Venezuela.

Những máy bay quân sự khác không xuất hiện trong dữ liệu của Flightradar24 nhưng trên thực tế đã bay qua vùng biển trên. Chẳng hạn, một số bức ảnh do quân đội Mỹ công bố cho thấy các máy bay ném bom được tiêm kích tàng hình F-35 hộ tống, nhưng không xuất hiện trên Flightradar24.

Cũng trong hôm qua, tờ The Boston Globe dẫn lời thượng nghị sĩ Mỹ Peter Welch cho biết Lầu Năm Góc đã ra lệnh triển khai Phi đội Tiêm kích 158 thuộc Vệ binh Không quân bang Vermont đến vùng Caribbean trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Venezuela.

Theo thượng nghị sĩ Welch, việc triển khai thuộc một phần của Chiến dịch Mũi giáo Phương nam với mục tiêu chống buôn ma túy tại khu vực. Phi đội Tiêm kích 158, đóng tại TP.South Burlington (bang Vermont), gồm 20 tiêm kích F-35A Lightning II và nhân sự lực lượng khoảng 1.000 người.

Ông Joseph Brooks, người phát ngôn Vệ binh Quốc gia ở bang Vermont, xác nhận đơn vị trên đã nhận lệnh từ Bộ Quốc phòng, nhưng không tiết lộ địa điểm hoặc chi tiết của việc triển khai. Thông tin về sứ mệnh của phi đội vẫn chưa được công khai, nhưng tờ báo địa phương Seven Days dẫn nguồn thạo tin tiết lộ đơn vị này sẽ đóng quân tại một căn cứ quân sự vừa được mở lại ở Puerto Rico. Và một số thành viên của Vệ binh Vermont đã lên đường đến căn cứ.

Tổng thống Putin nói gì sau khi Mỹ bắt tàu dầu Venezuela?

Xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela lao dốc

Trong một diễn biến liên quan, hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela đã sụt giảm mạnh sau khi Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi nước này và áp thêm lệnh trừng phạt mới đối với các công ty vận tải biển làm ăn với nước này, Đài Al Jazeera đưa tin hôm qua.

Còn theo Reuters, hoạt động ra vào của các tàu chở dầu ở vùng biển Venezuela hầu như bị tê liệt sau khi Washington tuyên bố sẽ tiếp tục bắt giữ thêm tàu theo một phần của chiến dịch gia tăng sức ép quân sự đối với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Dựa trên kết quả phân tích dữ liệu và tài liệu liên quan, Reuters phát hiện lời cảnh báo trên của Mỹ đã khiến nhiều tàu chở dầu bị mắc kẹt trong vùng biển Venezuela và chưa có dấu hiệu sớm tiếp tục hành trình. Reuters ước tính có tổng cộng khoảng 11 triệu thùng dầu thô và nhiên liệu đang lâm vào tình trạng bị "đóng băng" trước sức ép từ Mỹ.

Trang Agencia Venezuela News đưa tin bà Delcy Rodriguez, Phó tổng thống thường trực, Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela, đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), lên án Washington vi phạm quyền tự do hàng hải ở Caribbean thông qua hành động "cướp trắng trợn" tàu dầu. Trước khi xảy ra vụ bắt tàu dầu, Venezuela xuất khẩu khoảng 952.000 thùng dầu thô và nhiên liệu mỗi ngày trong tháng 11.