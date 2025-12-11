Pháo đài bay B-52 Mỹ bay cùng tiêm kích Nhật sau tập trận Nga - Trung

Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 11.12 thông báo 2 oanh tạc cơ chiến lược B-52 của Mỹ cùng 6 tiêm kích Nhật Bản đã tiến hành cuộc tập trận bay theo đội hình trong ngày 10.12.

Hai pháo đài bay B-52 của Mỹ bay cùng 2 tiêm kích F-15 của Nhật Bản gần Nhật Bản hồi năm 2018 ẢNH: KHÔNG QUÂN MỸ

Theo Reuters, Tokyo cho biết Nhật Bản và Mỹ tái khẳng định quyết tâm mạnh mẽ nhằm ngăn chặn hành động đơn phương thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực, đồng thời xác nhận sự sẵn sàng của lực lượng Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

Cuộc tập trận diễn ra sau khi các oanh tạc cơ chiến lược của Nga và Trung Quốc có cuộc tuần tra và tập trận chung tại biển Hoa Đông và tây Thái Bình Dương trong ngày 9.12. Hàn Quốc cho biết đã điều chiến đấu cơ xuất kích khi các máy bay Nga và Trung Quốc bay vào vùng nhận diện phòng không trong ngày 9.12.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga tham gia tuần tra cùng chiến đấu cơ Trung Quốc

Trước đó, tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc cũng có hoạt động gần Nhật Bản buộc Tokyo triển khai chiến đấu cơ để đề phòng.

Nhật Bản cáo buộc máy bay từ tàu sân bay Trung Quốc đã hướng radar kiểm soát hỏa lực về phía máy bay Nhật Bản, gây căng thẳng giữa hai nước trong vài ngày qua.

Trung Quốc nói đã phát thông điệp cảnh báo đến tàu chiến Nhật Bản tại khu vực trước khi tiến hành hoạt động huấn luyện bay từ tàu sân bay. Máy bay Nhật Bản bị cho là đã bay vào khu vực huấn luyện và tự động đi vào vùng quét của radar Trung Quốc.

Theo NHK, Nhật Bản xác nhận tàu chiến đã nhận thông báo nhưng cho rằng Trung Quốc không cung cấp thông tin cụ thể về việc sẽ tập trận tại vùng không phận nào, thời gian và các dữ liệu khác.