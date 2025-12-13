Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Đô đốc Mỹ chỉ huy lực lượng tại Mỹ Latin về hưu sớm giữa căng thẳng Venezuela

Vi Trân
Vi Trân
13/12/2025 08:23 GMT+7

Đô đốc chỉ huy lực lượng quân sự Mỹ tại Mỹ Latin đã nghỉ hưu sớm 2 năm, trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Venezuela.

Đô đốc Alvin Holsey, người đứng đầu Bộ Chỉ huy miền Nam (SOUTHCOM) đã chính thức bàn giao quyền chỉ huy và về hưu tại buổi lễ ngày 12.12, theo Reuters.

Đô đốc Mỹ Holsey về hưu sớm giữa căng thẳng Venezuela và các quyết định quân sự - Ảnh 1.

Đô đốc Alvin Holsey tại buổi lễ bàn giao nhiệm vụ ngày 12.12

ẢNH: REUTERS

Ông Holsey công bố ý định về hưu sớm vào ngày 16.10 khi mới ngồi vào chiếc ghế lãnh đạo SOUTHCOM được một năm, dù nhiệm kỳ của một chỉ huy cấp vùng thường là 3 năm. Ông Holsey, đã phục vụ 37 năm trong Hải quân Mỹ, không nói rõ lý do về hưu. Tuy nhiên, truyền thông Mỹ cho rằng đã xảy ra căng thẳng giữa vị đô đốc và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth về quyết định triển khai lực lượng tại Caribbean cũng như các vụ tấn công tàu thuyền nghi buôn ma túy.

Một số quan chức đã suy đoán riêng rằng ông Holsey phản đối các cuộc tấn công gần đây của Mỹ vào các tàu bị nghi buôn ma túy ở vùng biển Caribbean. Tuy nhiên, trong một cuộc họp kín với các nhà lập pháp cấp cao hôm 9.12, ông Holsey khẳng định rằng quyết định của ông không liên quan gì đến các hoạt động dưới quyền chỉ huy, theo bình luận của hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Mike Rogers được đăng trên Politico.

Cấp phó của ông Holsey là tướng không quân Evan Pettus sẽ tạm quyền lãnh đạo SOUTHCOM.

Gia đình người chết đòi công lý sau khi Mỹ bắn chìm tàu thuyền nghi buôn ma túy

Trong buổi lễ kỷ niệm tại bang Florida ngày 12.12, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Dan Caine trao Huân chương phục vụ xuất sắc quốc phòng cho ông Holsey, miêu tả vị đô đốc là "người phi thường, người luôn lãnh đạo bằng cả trái tim và khối óc, và cống hiến hết mình trong mỗi ngày phục vụ".

Đô đốc Holsey là sĩ quan cấp cao mới nhất rời chức vụ từ khi Bộ trưởng Hegseth bắt đầu nhiệm kỳ. Một vài sự ra đi đột ngột nổi bật khác trước đó là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quan Charles Brown, Tham mưu trưởng hải quân Lisa Franchetti.

đô đốc Mỹ SOUTHCOM Venezuela alvin holsey Caribbean Về hưu
Xem thêm bình luận