Ông Trump nói Mỹ bắt giữ tàu dầu 'rất lớn' ngoài khơi Venezuela

Ảnh chụp từ clip trong vụ bắt giữ tàu dầu ngoài khơi Venezuela ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 11.12 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ vừa bắt giữ tàu dầu bị cấm vận ngoài khơi Venezuela, động thái khiến giá dầu tăng và căng thẳng leo thang giữa Washington và Caracas.

"Chúng tôi vừa bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela, tàu lớn, rất lớn, thực ra là lớn nhất từ trước đến nay, và còn nhiều chuyện khác đang diễn ra", theo nhà lãnh đạo.

Khi được hỏi số dầu đó sẽ ra sao, ông Trump nói "chúng tôi giữ lại, tôi đoán vậy".

Ông Trump nhiều lần nêu khả năng Mỹ can thiệp quân sự tại Venezuela. Đây là hành động đầu tiên được biết đến nhằm vào một tàu chở dầu kể từ khi ông ra lệnh tăng cường mạnh mẽ lực lượng quân sự trong khu vực.

Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những tàu bị nghi chở ma túy trong khu vực, động thái gây lo ngại trong giới lập pháp và các chuyên gia pháp lý.

Lực lượng Mỹ đu dây xuống tàu dầu ẢNH: REUTERS

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi cho hay Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), Bộ An ninh nội địa và Lực lượng Tuần duyên, với sự hỗ trợ của quân đội Mỹ, đã thực hiện lệnh bắt giữ một tàu chở dầu thô dùng để vận chuyển dầu bị cấm vận từ Venezuela và Iran.

Đoạn video dài 45 giây do bà Bondi đăng tải cho thấy 2 trực thăng tiếp cận một con tàu và những người có vũ trang mặc đồ ngụy trang đu dây xuống tàu.

Các quan chức trong chính quyền ông Trump chưa nêu tên con tàu. Nhóm quản lý rủi ro hàng hải Anh Vanguard cho biết tàu chở dầu Skipper bị bắt giữ ngoài khơi Venezuela vào rạng sáng 10.12.

Mỹ đã áp lệnh cấm vận đối với con tàu này vì Washington cho rằng nó liên quan đến hoạt động giao dịch dầu của Iran khi còn mang tên Adisa.

Theo dữ liệu vệ tinh do trang TankerTrackers.com phân tích và dữ liệu vận tải nội bộ của công ty dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA, tàu Skipper rời cảng dầu chính Jose của Venezuela trong khoảng từ ngày 4-5.12 sau khi nhận khoảng 1,1 triệu thùng dầu thô nặng Merey của Venezuela.

Giá dầu tương lai tăng sau khi có tin về vụ bắt giữ trên. Sau khi giao dịch dưới mức tham chiếu, giá dầu Brent kỳ hạn gần nhất tăng 0,4%, lên 62,21 USD/thùng, trong khi dầu thô Mỹ West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn gần nhất tăng 0,4%, lên 58,46 USD/thùng.

Trong bài phát biểu tại một cuộc tuần hành kỷ niệm một trận đánh quân sự vào ngày 10.12, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã không đề cập đến các thông tin về việc bắt giữ tàu dầu. Tuy nhiên, phía Venezuela sau đó ra thông cáo, chỉ trích Mỹ "đánh cắp trắng trợn" tàu dầu.

Venezuela xuất khẩu hơn 900.000 thùng dầu/ngày trong tháng trước, mức trung bình theo tháng cao thứ 3 từ đầu năm đến nay, khi PDVSA nhập thêm naphta để pha loãng sản lượng dầu siêu nặng. Dù Washington gia tăng sức ép lên ông Maduro, Mỹ trước đó vẫn chưa can thiệp vào dòng chảy dầu mỏ.

Ông Maduro cáo buộc rằng việc Mỹ tăng cường lực lượng quân sự là nhằm lật đổ ông và giành quyền kiểm soát trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của quốc gia thành viên OPEC này.

Từ đầu tháng 9, chính quyền ông Trump đã tiến hành hơn 20 cuộc tấn công nhằm vào các tàu bị nghi chở ma túy ở vùng Caribe và Thái Bình Dương, khiến hơn 80 người thiệt mạng.