Thế giới

Tổng thống Venezuela Maduro nói gì về cuộc gọi với ông Trump?

Vi Trân
Vi Trân
04/12/2025 08:59 GMT+7

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro xác nhận đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump giữa căng thẳng của hai nước.

Phát biểu trên truyền hình Venezuela ngày 3.12, Tổng thống Maduro cho biết đã điện đàm với Tổng thống Trump cách đây khoảng 10 ngày và cuộc nói chuyện giữa hai bên diễn ra trong không khí "tôn trọng, thân ái", theo AFP.

"Nếu cuộc gọi này đồng nghĩa đã có những bước tiến tới việc đối thoại tôn trọng giữa hai nhà nước, thì chúng tôi hoan nghênh đối thoại, hoan nghênh ngoại giao, vì chúng tôi luôn tìm kiếm hòa bình", Tổng thống Maduro nói.

Tổng thống Venezuela Maduro xác nhận cuộc gọi 'tôn trọng, thân ái' với ông Trump

Trước đó, ông Trump cũng đã xác nhận điện đàm với ông Maduro. Reuters dẫn các nguồn tin cho biết ông Maduro đã nói sẵn sàng rời khỏi Venezuela nếu ông và gia đình được an toàn, không bị Mỹ cấm vận và không chịu hành động pháp lý nào, gồm một vụ án trước Tòa Hình sự quốc tế.

Cuộc gọi diễn ra sau nhiều tháng Mỹ gia tăng sức ép lên Venezuela bằng cách triển khai lực lượng quân sự hùng hậu xung quanh quốc gia Nam Mỹ, tấn công các tàu bị cáo buộc chở ma túy, liệt một tổ chức tại Venezuela là khủng bố nước ngoài.

Ông Maduro cho rằng những hành động của Mỹ, đặc biệt là việc tấn công lục lượng ma túy, còn có mục đích nhắm đến chính quyền của ông.

Tổng thống Venezuela xác nhận cuộc gọi 'tôn trọng, thân ái' với ông Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại một sự kiện ở thủ đô Caracas hôm 1.12

ẢNH: REUTERS

Từ tháng 9, Mỹ đã tấn công ít nhất 22 tàu, khiến ít nhất 83 người thiệt mạng. Những vụ tấn công đã gây tranh cãi lớn về tính pháp lý. Hiện tại, Lầu Năm Góc còn bị điều tra sau thông tin cho rằng giới chỉ huy đã ra lệnh diệt sạch những người sống sót trong một cuộc tấn công đầu tháng 9, thay vì bắt giữ làm tù nhân.

Cũng liên quan tình hình Venezuela, một nhóm thượng nghị sĩ của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa Mỹ ngày 3.12 công bố nghị quyết, quy định không cho phép quân đội có hành động quân sự chống Venezuela nếu chưa được quốc hội phê chuẩn, theo Reuters. Chưa rõ thời điểm bỏ phiếu cho nghị quyết này.

Các nghị sĩ tung ra nghị quyết sau khi ông Trump nói một cuộc tấn công trên bộ tại Venezuela sẽ sớm xảy ra.

