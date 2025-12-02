Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tổng thống Trump gửi tối hậu thư cho Venezuela?

Thụy Miên
Thụy Miên
02/12/2025 06:00 GMT+7

Hôm qua (giờ VN), Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận điện đàm với người đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro, trong khi các báo loan tin chính quyền Caracas đã nhận tối hậu thư từ Washington.

Tổng thống Trump xác nhận đã trao đổi với nhà lãnh đạo Maduro của Venezuela, nhưng không tiết lộ chi tiết cũng như nội dung cuộc điện đàm.

Cuộc điện đàm gây thắc mắc

Trả lời câu hỏi của các nhà báo tháp tùng trên Không lực Một hôm qua (giờ VN), chủ nhân Nhà Trắng nói ngắn gọn: "Tôi không muốn bình luận gì về cuộc điện đàm (với ông Maduro). Câu trả lời là có", theo Reuters. "Tôi không nói rằng đó là cuộc gặp diễn ra tốt hay xấu, đó chỉ là một cuộc điện thoại", Tổng thống Mỹ cho biết, và cũng không tiết lộ thời gian hai bên điện thoại.

Tổng thống Trump gửi tối hậu thư cho Venezuela ? - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro

ẢNH: AFP/REUTERS

Trước đó, tờ The New York Times là bên đầu tiên đưa tin chủ nhân Nhà Trắng đã nói chuyện với ông Maduro và bàn về khả năng gặp song phương tại Mỹ. Còn tờ The Wall Street Journal hôm 29.11 dẫn nguồn thạo tin tiết lộ cuộc nói chuyện còn bao gồm các điều kiện ân xá nếu ông Maduro từ chức, cũng như Mỹ đảm bảo việc sơ tán cho gia đình ông Maduro.

Hôm 30.11 (giờ Mỹ), Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Markwayne Mullin phát biểu trên chương trình của Đài CNN rằng Mỹ trao cho nhà lãnh đạo Venezuela cơ hội rời nước đến Nga hoặc nơi khác. Còn theo báo Miami Herald, chính quyền ông Maduro sau đó muốn dàn xếp thêm một cuộc điện đàm với Mỹ, nhưng Washington không phản hồi. Chính quyền Caracas chưa đưa ra bình luận về các thông tin từ phía Mỹ.

Thực hư lệnh "giết sạch" của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ đối với thuyền nghi buôn ma túy

Dù vẫn chưa công khai đe dọa dùng vũ lực đối với chính quyền Venezuela, ông Trump nói sẽ sớm triển khai chiến dịch chống ma túy trên bộ ở nước này. Trước câu hỏi liệu bình luận của ông về không phận Venezuela đã bị đóng có nghĩa cuộc tấn công Venezuela sắp xảy ra hay không, ông Trump trả lời: "Đừng suy diễn gì từ đó", theo tờ The Guardian.

Venezuela cầu viện OPEC

AFP hôm qua đưa tin Venezuela cho biết đã đề nghị Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), mà nước này là thành viên, giúp đỡ bảo vệ các mỏ dầu dồi dào của Venezuela trước nguy cơ từ Mỹ. Lời yêu cầu được gửi đến OPEC thông qua thư của Tổng thống Maduro, và được Phó tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez đọc trước cuộc họp trực tuyến của các bộ trưởng OPEC hôm 30.11.

Trong thư, ông Maduro cáo buộc Washington "đang tìm cách chiếm đoạt các mỏ dầu lớn của Venezuela, nước có trữ lượng lớn nhất thế giới, bằng vũ lực", theo Đài TeleSUR. "Tôi hy vọng có thể trông cậy vào những nỗ lực cố gắng nhất của quý vị để giúp chấm dứt hành động gây hấn này, điều đang ngày càng leo thang và đe dọa nghiêm trọng đến sự cân bằng của thị trường năng lượng quốc tế, cả cho các nước sản xuất lẫn tiêu thụ dầu", lá thư viết.

Chưa rõ phản ứng của OPEC trước đề nghị trên. Trong khi Venezuela có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, ước tính khoảng 303 tỉ thùng dầu vào năm 2023, nước này chỉ xuất khẩu được 4,05 tỉ USD giá trị dầu thô cùng năm, một phần do các lệnh cấm vận từ Mỹ.

Cũng trong hôm qua, Tổng thống Trump cho biết sẽ xem xét những thông tin về việc quân đội Mỹ tiến hành cuộc tấn công thứ hai vào một tàu nghi chở ma túy ở vùng Caribbean, tiêu diệt toàn bộ người sống sót trong cuộc tấn công hôm 2.9. Tổng tư lệnh quân đội Mỹ cũng cho hay không hề mong muốn cú bồi thêm như thế này.

Tờ The Washington Post và Đài CNN dẫn lời các nguồn thạo tin tiết lộ lực lượng Mỹ nhận được chỉ đạo từ Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth phải tiêu diệt toàn bộ người trên tàu. Ông Hegseth bác bỏ thông tin trên, gọi là "tin giả". Tổng thống Trump cũng cho hay ông Hegseth nói rằng mình không đưa ra mệnh lệnh "diệt sạch".

AFP dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho hay đã gặp gia đình của những người Venezuela thiệt mạng trong những vụ tấn công do quân đội Mỹ thực hiện trên biển vừa qua. Khi được hỏi về mệnh lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ theo báo chí đưa tin, ông Rodriguez gọi đây là những vụ hành quyết ngoài pháp luật.

Mỹ tập trung binh lực hùng hậu gần Venezuela

Theo tờ New York Post, hiện có 11 tàu chiến Mỹ tập trung ở vùng biển Caribbean, bao gồm tàu sân bay lớn nhất của nước này là USS Gerald R. Ford. Hàng không mẫu hạm Mỹ mang theo hơn 70 máy bay, bao gồm các phi đội đến từ những tiểu bang Virginia, Florida và Washington. Bên cạnh đó, những tàu khác đang có mặt ở khu vực bao gồm USS Iwo Jamia, tàu đổ bộ tấn công lớp Wasp có thể mang theo tối đa 6 máy bay cường kích Harrier II. Hai tàu khu trục mang theo tên lửa dẫn đường USS Gravely và USS Stockdale cũng đang hoạt động ở khu vực cùng với bộ đôi tàu tuần dương USS Lake Erie và USS Gettysburg. Tổng cộng có khoảng 15.000 binh sĩ, trong số đó đến 2.200 lính thủy đánh bộ, đang được huy động ở khu vực theo lệnh của Lầu Năm Góc.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

