Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump xuống mức thấp nhất nhiệm kỳ 2

Kết quả cuộc khảo sát mới nhất do Gallup thực hiện từ ngày 3 - 25.11 ghi nhận chỉ có 36% số người ủng hộ ông Trump, giảm so với 41% trong tháng 10. Con số này gần với mức thấp kỷ lục 34% dành cho Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên, cụ thể là sau vụ bạo loạn tại Điện Capitol hôm 6.1.2021.

Tổng thống Mỹ Donald Trump Ảnh: AP

Tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Trump giảm ở cả 3 nhóm: đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ và phe độc lập. Theo đó, mức ủng hộ của đảng Cộng hòa giảm từ 91% xuống 84%, thấp nhất trong nhiệm kỳ 2. Đối với nhóm cử tri độc lập, tỷ lệ ủng hộ giảm từ 33% xuống còn 25%. Còn đảng Dân chủ, tỷ lệ này từ 6% trong tháng trước giảm còn 3% trong cuộc khảo sát mới nhất.

Các chuyên gia Gallup phân tích rằng số liệu trên cho thấy các cử tri thuộc nhóm "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại" (MAGA) có lẽ đang cân nhắc lại sự ủng hộ dành cho ông Trump. USA Today dẫn lời cử tri đảng Cộng hòa Gray Holland viện dẫn lý do chi phí sinh hoạt vẫn ở mức cao, cùng với lo ngại về viện trợ tài chính Mỹ cho Israel và việc Nhà Trắng chưa công bố đầy đủ hồ sơ điều tra liên quan đến trùm ấu dâm Jeffrey Epstein.

Trong một diễn biến khác, AP hôm qua đưa tin chính quyền Tổng thống Trump đã cho ngừng toàn bộ quy trình xét duyệt quy chế tị nạn, đồng thời hoãn việc cấp thị thực cho tất cả những người mang hộ chiếu Afghanistan sau vụ nổ súng khiến 1 binh sĩ Vệ binh quốc gia tử vong, 1 binh sĩ khác trọng thương.