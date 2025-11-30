Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
'Vượt mặt' Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy bật khóc vì 'lập cú đúp' giải thưởng
'Vượt mặt' Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy bật khóc vì 'lập cú đúp' giải thưởng

Minh Hy
30/11/2025 14:43 GMT+7

Liên tục được vinh danh tại hai hạng mục của giải thưởng tại Vietnam iContent Awards 2025 khiến Hòa Minzy không khỏi xúc động và bật khóc ngay trên sân khấu.

Tối 29.11, lễ trao giải Vietnam iContent Awards 2025 chính thức diễn ra tại nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả. Trong đó, sự hiện diện của các nghệ sĩ như Hòa Minzy, Duy Khánh, Jun Phạm, Ngọc Thanh Tâm, Nam vương Tuấn Ngọc, Hoa hậu Lê Hoàng Phương... khiến không khí của sự kiện trở nên sôi động hơn.

Hòa Minzy thắng lớn tại Vietnam iContent Awards 2025

Tại lễ trao giải lần này, Hòa Minzy được xướng tên trong cả hai hạng mục là Cá nhân vì cộng đồngÂm nhạc truyền cảm hứng. Đặc biệt, nhờ ca khúc Bắc Bling, Hòa Minzy đã "vượt mặt" các đối thủ "nặng ký" như Phương Mỹ Chi, Duyên Quỳnh để đoạt cúp Âm nhạc truyền cảm hứng tại Vietnam iContent Awards 2025.

'Vượt mặt' Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy bật khóc vì 'lập cú đúp' giải thưởng- Ảnh 1.

Hòa Minzy không kiềm được xúc động khi đoạt cúp Âm nhạc truyền cảm hứng tại Vietnam iContent Awards 2025

ẢNH: MINH HY

Bên cạnh đó, khán giả cũng vỡ òa khi Gia đình Haha chiến thắng hạng mục Hiện tượng số của năm. Trên sân khấu, Jun Phạm không chỉ gửi lời cảm ơn ê-kíp mà còn dành lời thân thương cho những người dân "bình thường nhưng phi thường" tại các tỉnh thành mà Gia đình Haha đã đi qua.

Hòa Minzy chống nạng, ngồi xe lăn đến nhận giải

Hòa Minzy chống nạng, ngồi xe lăn đến nhận giải

Lúc lên sân khấu nhận giải và chụp ảnh, Hòa Minzy đều được các đồng nghiệp hỗ trợ vì chân bị thương.

Xem thêm bình luận