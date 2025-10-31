Hòa Minzy chống nạng, ngồi xe lăn đến nhận giải

Sau 3 năm, lễ trao giải Harper’s Bazaar trở lại với chủ đề Secret Blooms. Đây giải thưởng nhằm tôn vinh những gương mặt xuất sắc và có nhiều cống hiến trong các lĩnh vực như thời trang, âm nhạc, phim ảnh… Trên thảm đỏ của lễ trao giải, các sao Việt như NSND Lê Khanh, diễn viên Đỗ Nhật Hoàng, Đình Khang, Tuấn Trần, vợ chồng Đinh Ngọc Diệp, MC Thanh Thanh Huyền, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Hòa Minzy, Chi Pu… cũng nhận được sự quan tâm của mọi người.

Mở màn cho lễ trao giải là tiết mục biểu diễn của nhóm Lunas gồm các “chị đẹp” Ninh Dương Lan Ngọc, Trang Pháp, Diệp Lâm Anh, Huyền Baby và Khổng Tú Quỳnh. Trong đó, Hòa Minzy khiến nhiều người chú ý khi phải chống nạng và cần các đồng nghiệp đỡ lên sân khấu khi nhận giải Nữ ca sĩ của năm ở dòng nhạc Neo Folk (dân gian đương đại).

Ca sĩ Hòa Minzy được các đồng nghiệp đỡ lên sân khấu khi nhận giải Nữ ca sĩ của năm ở dòng nhạc Neo Folk. Nguồn: FBNV

Ngoài ra, ban tổ chức chương trình còn tạo bất ngờ cho khách mời và khán giả với màn xuất hiện của ca sĩ Mỹ Tâm. Cô nhận được giải Thành tựu trọn đời (Lifetime Achievement). Doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên - vợ của tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn còn cho biết cô chính là thần tượng của cả gia đình mình.