Vinh danh ca sĩ Hòa Minzy và những người trẻ sống đẹp vì cộng đồng

Tối 11.10, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty TCP Việt Nam tổ chức Gala "Thanh niên sống đẹp" năm 2025, nhằm tôn vinh 20 gương mặt trẻ tiêu biểu đã có hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn và đóng góp tích cực cho xã hội, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống đẹp, sống có ích trong cộng đồng thanh niên Việt Nam.

Ông Phạm Tất Thắng và anh Bùi Quang Huy trao Giải thưởng Thanh niên sống đẹp cho ca sĩ Hòa Minzy ẢNH: XUÂN TÙNG

Tham dự chương trình có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Tổng giám đốc Công ty TCP Việt Nam.

Tôn vinh những câu chuyện tử tế

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" được T.Ư Hội tổ chức từ năm 2017, nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu, có việc làm, nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng, xã hội.

"Qua 8 năm triển khai, giải thưởng đã vinh danh 192 tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực. Các anh chị là những điểm sáng tiêu biểu trong bức tranh sống đẹp của thanh niên Việt Nam, truyền cảm hứng về lòng nhân ái và tinh thần cống hiến cho cộng đồng", anh Nguyễn Tường Lâm chia sẻ.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại lễ trao giải ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, hành trình và Lễ trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2025 đã thực sự trở thành một chiến dịch truyền cảm hứng, tìm kiếm, phát hiện và tôn vinh những câu chuyện tử tế, những hành động dũng cảm, những sáng kiến vì cộng đồng đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ ở mọi miền Tổ quốc, từ miền núi xa xôi đến hải đảo tiền tiêu, trong mọi lĩnh vực của đời sống.

Điểm đặc biệt của giải thưởng năm 2025 là các cá nhân từng được vinh danh vẫn được xét trao tặng giải thưởng nếu những cống hiến của họ tiếp tục bền bỉ, tạo ảnh hưởng sâu sắc trong cộng đồng. Điều này mang một thông điệp vô cùng sâu sắc: "Sống đẹp" không phải là một thành tích đạt được một lần, mà là một hành trình phấn đấu không ngừng nghỉ, một cam kết trọn đời.

Anh Nguyễn Tường Lâm cũng cho biết, 20 tấm gương Thanh niên sống đẹp được vinh danh hôm nay là minh chứng rõ nét cho vẻ đẹp đa chiều của lòng tốt, của ý chí vươn lên và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực trong thế hệ trẻ Việt Nam.

Những tấm gương góp phần bồi đắp nên một xã hội nhân văn và tiến bộ

Điểm lại những gương thanh niên được trao giải năm nay, anh Nguyễn Tường Lâm chia sẻ: đó là lòng dũng cảm quên mình vì cộng đồng của anh Mùa A Thi, Trưởng bản Háng Pu Xi, người trong đêm lũ quét đã quyết đoán sơ tán khẩn cấp 90 người dân đến nơi an toàn.

Đó là lòng nhân ái và nghị lực phi thường của thượng sĩ Giàng A Thắng, người đang hằng ngày chống chọi với bệnh suy thận giai đoạn cuối nhưng lại là điểm tựa cho cả xóm chạy thận với mô hình "Bó đũa yêu thương" đầy ý nghĩa.

Các đại biểu được tuyên dương tham gia giao lưu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đó là trí tuệ Việt Nam vươn tầm thế giới của tiến sĩ Nguyễn Viết Hải, người đại diện cho các nhà khoa học trẻ toàn cầu phát biểu tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc, có những đóng góp quan trọng được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ.

Đó là tinh thần đổi mới, sáng tạo của chàng trai dân tộc Mông Sùng A Tủa, người đã biến bản làng trên mây thành điểm đến du lịch hấp dẫn qua các kênh mạng xã hội góp phần thay đổi diện mạo quê hương.

Hay ca sĩ Hòa Minzy, người không chỉ đạt được những thành tựu âm nhạc ấn tượng mà còn bền bỉ với các dự án thiện nguyện, xây cầu, đỡ đầu trẻ mồ côi…

Anh Nguyễn Tường Lâm và ông Nguyễn Quang Hiền Huy trao giải thưởng cho gương Thanh niên sống đẹp ẢNH: ĐĂNG HẢI

"Những tấm gương tiêu biểu ấy chỉ là lát cắt nhỏ trong bức tranh rạng rỡ về tuổi trẻ Việt Nam hôm nay - thế hệ mang trong mình lòng nhân ái, tri thức vững vàng, bản lĩnh kiên cường, giàu lòng yêu nước, có khát vọng vươn xa.

Sức mạnh của tuổi trẻ không nằm ở những cá nhân riêng lẻ, mà ở sự gắn kết và lan tỏa, tạo nên những phong trào hành động cách mạng sâu rộng, nơi những việc làm đẹp trở thành thói quen, trở thành giá trị sống của hàng triệu thanh niên Việt Nam", anh Nguyễn Tường Lâm nhận định.

Ban tổ chức vinh danh 20 gương Thanh niên sống đẹp năm 2025 ẢNH: XUÂN TÙNG

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, mỗi nghĩa cử tử tế, dù giản dị, đều góp phần bồi đắp nên một xã hội nhân văn và tiến bộ; mỗi ý tưởng sáng tạo vì cộng đồng là một viên gạch góp xây dựng nên tương lai hùng cường của đất nước.

"Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam sẽ luôn là người bạn đồng hành tin cậy, truyền cảm hứng và khơi dậy nhiệt huyết, tạo môi trường, động lực để hội viên, thanh niên Việt Nam không ngừng rèn luyện, cống hiến và trưởng thành", anh Nguyễn Tường Lâm khẳng định.

Tại gala, các cá nhân được vinh danh nhận bằng khen của T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, biểu trưng của chương trình và giải thưởng trị giá 10 triệu đồng do Công ty TCP Việt Nam trao tặng.



