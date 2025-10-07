Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Chàng trai 'chạy qua bóng tối' để truyền cảm hứng sống đẹp

Vũ Thơ
Vũ Thơ
07/10/2025 17:02 GMT+7

Sinh ra với căn bệnh rung giật nhãn cầu bẩm sinh, chưa từng một lần nhìn thấy ánh sáng, nhưng điều đó không thể ngăn cản Vũ Tiến Mạnh - chàng trai sinh năm 2000 viết nên hành trình nghị lực khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Vũ Tiến Mạnh, vận động viên điền kinh khuyết tật của Trung tâm Huấn luyện thể thao Hà Nội không chỉ góp phần nâng cao vị thế thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế, mà còn lan tỏa thông điệp sống đẹp, sống cống hiến đến cộng đồng.

Những bước chạy vượt giới hạn

Trên đường đua ASEAN Para Games 12 năm 2023, cái tên Vũ Tiến Mạnh được nhắc đến đầy tự hào khi anh mang về 3 tấm huy chương bạc cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Vũ Tiến Mạnh và Hành trình thanh niên sống đẹp vượt qua bóng tối - Ảnh 1.

Anh Vũ Tiến Mạnh (thứ 2 từ phải qua) mang về 3 tấm huy chương bạc cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại đường đua ASEAN Para Games 12 năm 2023

ẢNH: NVCC

Không dừng lại ở đó, tại các giải vô địch quốc gia điền kinh người khuyết tật, anh Mạnh liên tiếp giành hàng chục huy chương vàng, bạc, đồng, khẳng định vị trí của mình trong làng điền kinh. Riêng năm 2024, anh xuất sắc đoạt 3 huy chương vàng và 2 huy chương bạc cho đoàn thể thao Hà Nội.

Nhưng thành tích đáng nhớ nhất, khiến hàng triệu trái tim xúc động, chính là khoảnh khắc Vũ Tiến Mạnh trở thành người khiếm thị Việt Nam đầu tiên hoàn thành cự ly marathon 42,195 km với thành tích 3 giờ 41 phút. 

Hình ảnh Mạnh cùng "sợi dây thay đôi mắt" sải bước trên đường chạy không chỉ là minh chứng cho nghị lực phi thường, mà còn là biểu tượng cho niềm tin "không gì là không thể".

Không chỉ thi đấu chuyên nghiệp, anh Mạnh còn là người sáng lập Câu lạc bộ Blind Runners, quy tụ hơn 100 thành viên khiếm thị cùng nhau tập luyện và chinh phục những đường chạy phong trào. 

Với khẩu hiệu "Chạy để sống trọn vẹn hơn", câu lạc bộ đã trở thành điểm tựa tinh thần, mở ra cơ hội hòa nhập cộng đồng cho người yếu thế.

Vũ Tiến Mạnh và Hành trình thanh niên sống đẹp vượt qua bóng tối - Ảnh 2.

Vũ Tiến Mạnh - người khiếm thị Việt Nam đầu tiên hoàn thành cự ly marathon 42 km với thành tích 3 giờ 41 phút

ẢNH: NVCC

Năm 2024, Câu lạc bộ Blind Runners được vinh danh trong Top 10 Câu lạc bộ phong trào có ảnh hưởng nhất tại Giải thưởng Vietnam Running Awards. Đây không chỉ là phần thưởng cho tập thể, mà còn là sự ghi nhận nỗ lực lan tỏa giá trị nhân văn của chàng trai khiếm thị.

Hành trình của Vũ Tiến Mạnh không chỉ được ghi nhận bằng những tấm huy chương. Anh từng vào Top 35 gương mặt được vinh danh trong chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2023; được tôn vinh trong chương trình "Trạm yêu thương - Băng qua bóng tối" tháng 4.2024; và được trao danh hiệu "Vận động viên phong trào nghị lực của năm" tại Vietnam Running Awards 2024.

Vũ Tiến Mạnh và Hành trình thanh niên sống đẹp vượt qua bóng tối - Ảnh 3.

Chàng trai được vinh danh trong chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2023

ẢNH: NVCC

Anh Mạnh còn nhận được bằng khen của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội vì thành tích xuất sắc tại ASEAN Para Games 2023, bằng khen "Gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu" năm 2023 của T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Thắp sáng niềm tin

Anh Mạnh từng chia sẻ: "Tôi chạy không chỉ để chinh phục đường đua, mà còn để chứng minh cho chính mình và cho cộng đồng rằng, mọi giới hạn đều có thể vượt qua nếu ta kiên trì". Câu nói ấy đã trở thành kim chỉ nam cho nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những người không may mắn về sức khỏe, thêm động lực để sống tích cực hơn.

Năm 2025, anh Mạnh được T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp". Đó là sự ghi nhận xứng đáng cho chặng đường bền bỉ của một người trẻ dám ước mơ, dám chinh phục và biết sẻ chia.

Vũ Tiến Mạnh và Hành trình thanh niên sống đẹp vượt qua bóng tối - Ảnh 4.

Anh Vũ Tiến Mạnh cùng thầy giáo tại Para Games 12 năm 2023

ẢNH: NVCC

Từ đường đua tốc độ đến những cung đường marathon, từ sân chơi thể thao quốc tế đến cộng đồng phong trào, Vũ Tiến Mạnh đã khẳng định mình bằng ý chí kiên cường và khát vọng sống đẹp. 

Hành trình ấy không chỉ là câu chuyện của riêng một vận động viên, mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ thắp sáng niềm tin, giúp mỗi người trẻ Việt Nam thêm tin tưởng rằng: vượt lên số phận, nỗ lực không ngừng, ta sẽ làm được những điều tưởng chừng không thể.

Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2025 do T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty TCP Việt Nam tổ chức. 

Lễ trao giải sẽ diễn ra trong khuôn khổ Gala "Thanh niên sống đẹp" tại Hà Nội ngày 10 - 11.10. 

Đây là dịp tôn vinh những thanh niên giàu nhiệt huyết, lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích vì cộng đồng.

Tin liên quan

Ca sĩ Hòa Minzy được trao Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025

Ca sĩ Hòa Minzy được trao Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025

Trong số 20 cá nhân được trao Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025 có nhiều người nổi tiếng và truyền cảm hứng trong cộng đồng như: ca sĩ Nguyễn Thị Hòa (Hòa Minzy); Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc...

Nữ ca sĩ Hòa Minzy được đề nghị xét Giải thưởng 'Thanh niên sống đẹp' năm 2025

Xây dựng thế hệ thanh niên sống đẹp, sống có ích

Khám phá thêm chủ đề

sống đẹp thanh niên sống đẹp Giải thưởng Thanh niên sống đẹp Vũ Tiến Mạnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận