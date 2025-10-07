Chàng trai 'chạy qua bóng tối' để truyền cảm hứng sống đẹp

Vũ Tiến Mạnh, vận động viên điền kinh khuyết tật của Trung tâm Huấn luyện thể thao Hà Nội không chỉ góp phần nâng cao vị thế thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế, mà còn lan tỏa thông điệp sống đẹp, sống cống hiến đến cộng đồng.

Những bước chạy vượt giới hạn

Trên đường đua ASEAN Para Games 12 năm 2023, cái tên Vũ Tiến Mạnh được nhắc đến đầy tự hào khi anh mang về 3 tấm huy chương bạc cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Anh Vũ Tiến Mạnh (thứ 2 từ phải qua) mang về 3 tấm huy chương bạc cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại đường đua ASEAN Para Games 12 năm 2023 ẢNH: NVCC

Không dừng lại ở đó, tại các giải vô địch quốc gia điền kinh người khuyết tật, anh Mạnh liên tiếp giành hàng chục huy chương vàng, bạc, đồng, khẳng định vị trí của mình trong làng điền kinh. Riêng năm 2024, anh xuất sắc đoạt 3 huy chương vàng và 2 huy chương bạc cho đoàn thể thao Hà Nội.

Nhưng thành tích đáng nhớ nhất, khiến hàng triệu trái tim xúc động, chính là khoảnh khắc Vũ Tiến Mạnh trở thành người khiếm thị Việt Nam đầu tiên hoàn thành cự ly marathon 42,195 km với thành tích 3 giờ 41 phút.

Hình ảnh Mạnh cùng "sợi dây thay đôi mắt" sải bước trên đường chạy không chỉ là minh chứng cho nghị lực phi thường, mà còn là biểu tượng cho niềm tin "không gì là không thể".

Không chỉ thi đấu chuyên nghiệp, anh Mạnh còn là người sáng lập Câu lạc bộ Blind Runners, quy tụ hơn 100 thành viên khiếm thị cùng nhau tập luyện và chinh phục những đường chạy phong trào.

Với khẩu hiệu "Chạy để sống trọn vẹn hơn", câu lạc bộ đã trở thành điểm tựa tinh thần, mở ra cơ hội hòa nhập cộng đồng cho người yếu thế.

Vũ Tiến Mạnh - người khiếm thị Việt Nam đầu tiên hoàn thành cự ly marathon 42 km với thành tích 3 giờ 41 phút ẢNH: NVCC

Năm 2024, Câu lạc bộ Blind Runners được vinh danh trong Top 10 Câu lạc bộ phong trào có ảnh hưởng nhất tại Giải thưởng Vietnam Running Awards. Đây không chỉ là phần thưởng cho tập thể, mà còn là sự ghi nhận nỗ lực lan tỏa giá trị nhân văn của chàng trai khiếm thị.

Hành trình của Vũ Tiến Mạnh không chỉ được ghi nhận bằng những tấm huy chương. Anh từng vào Top 35 gương mặt được vinh danh trong chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2023; được tôn vinh trong chương trình "Trạm yêu thương - Băng qua bóng tối" tháng 4.2024; và được trao danh hiệu "Vận động viên phong trào nghị lực của năm" tại Vietnam Running Awards 2024.

Chàng trai được vinh danh trong chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2023 ẢNH: NVCC

Anh Mạnh còn nhận được bằng khen của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội vì thành tích xuất sắc tại ASEAN Para Games 2023, bằng khen "Gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu" năm 2023 của T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Thắp sáng niềm tin

Anh Mạnh từng chia sẻ: "Tôi chạy không chỉ để chinh phục đường đua, mà còn để chứng minh cho chính mình và cho cộng đồng rằng, mọi giới hạn đều có thể vượt qua nếu ta kiên trì". Câu nói ấy đã trở thành kim chỉ nam cho nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những người không may mắn về sức khỏe, thêm động lực để sống tích cực hơn.

Năm 2025, anh Mạnh được T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp". Đó là sự ghi nhận xứng đáng cho chặng đường bền bỉ của một người trẻ dám ước mơ, dám chinh phục và biết sẻ chia.

Anh Vũ Tiến Mạnh cùng thầy giáo tại Para Games 12 năm 2023 ẢNH: NVCC

Từ đường đua tốc độ đến những cung đường marathon, từ sân chơi thể thao quốc tế đến cộng đồng phong trào, Vũ Tiến Mạnh đã khẳng định mình bằng ý chí kiên cường và khát vọng sống đẹp.

Hành trình ấy không chỉ là câu chuyện của riêng một vận động viên, mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ thắp sáng niềm tin, giúp mỗi người trẻ Việt Nam thêm tin tưởng rằng: vượt lên số phận, nỗ lực không ngừng, ta sẽ làm được những điều tưởng chừng không thể.