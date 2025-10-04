Ca sĩ Hòa Minzy đã lan tỏa tinh thần sống đẹp như thế nào?

Tiên phong trong các hoạt động thiện nguyện

Sinh năm 1995 tại Bắc Ninh, Hòa Minzy bước ra ánh sáng nghệ thuật từ ngôi vị Quán quân Học viện Ngôi sao năm 2014. Suốt 10 năm qua, chị không chỉ khẳng định tên tuổi bằng những bản hit được khán giả yêu thích, mà còn lan tỏa hình ảnh một nghệ sĩ gắn bó với cộng đồng, lấy sự tử tế và sẻ chia làm định hướng trong hành trình hoạt động nghệ thuật.

Nữ ca sĩ Hòa Minzy được nhiều người yêu thích bởi lan tỏa văn hóa truyền thống ẢNH: NVCC

Hòa Minzy đã nhiều lần tiên phong trong các hoạt động thiện nguyện. Năm 2020, khi miền Trung gặp trận lũ lịch sử, chị ủng hộ 100 triệu đồng và trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân vùng bị nạn. Năm 2021, chị cùng fanclub xây dựng cây cầu "An Hòa" đầu tiên, mở lối đi mới cho bà con ở vùng sâu.

Hành trình ấy tiếp tục nối dài: năm 2024, Hòa Minzy tài trợ và khởi công cầu An Hòa 2 tại Sơn La, cầu An Hòa 3 tại Yên Bái, đồng thời quyên góp 1 tỉ đồng ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão Yagi. Những nhịp cầu mang tên "An Hòa" không chỉ là dấu ấn thiện nguyện, mà còn trở thành biểu tượng cho sự gắn kết giữa nghệ sĩ và công chúng.

Trên con đường nghệ thuật, Hòa Minzy liên tục gặt hái thành tích. Năm 2023, chị được vinh danh "Nghệ sĩ nữ của năm" trên YouTube, "Nữ ca sĩ được yêu thích nhất" tại Làn Sóng Xanh và Giải Mai Vàng.

Hòa Minzy tài trợ và khởi công cầu An Hòa 2 tại Sơn La, cầu An Hòa 3 tại Yên Bái ẢNH: NVCC

Năm 2024, chị tiếp tục nhận giải "Nữ ca sĩ của năm" tại Giải Cống hiến. Đặc biệt, năm 2025, Hòa Minzy đã trở thành nữ nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên đạt #1 trending toàn cầu trên YouTube, khẳng định vị thế của âm nhạc Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Ca khúc Bắcbling được xem là dấu ấn nghệ thuật nổi bật của Hòa Minzy trong năm 2025. Ra mắt với giai điệu trẻ trung, sôi động, nhưng vẫn khéo léo lồng ghép chất liệu dân ca quan họ, Bắcbling đã tạo nên sự bứt phá khi nhanh chóng đạt vị trí #1 trending toàn cầu trên YouTube - thành tích chưa từng có đối với một nữ nghệ sĩ Việt Nam. Thành công này không chỉ khẳng định sức hút mạnh mẽ của Hòa Minzy mà còn góp phần đưa âm nhạc Việt Nam lan tỏa trên bản đồ quốc tế.

Lan tỏa giá trị tốt đẹp tới người trẻ

Ca khúc Bắcbling được xem là dấu ấn nghệ thuật nổi bật của Hòa Minzy trong năm 2025 ẢNH: NVCC

Chị trình diễn trong chương trình "Người là Hồ Chí Minh" tại quảng trường Ba Đình, tham gia "Tự hào là người Việt Nam" tại Mỹ Đình, hay biểu diễn trước các lãnh đạo cấp cao tại Phủ Chủ tịch.

Điều đặc biệt, phía sau ánh đèn sân khấu, Hòa Minzy còn dành nhiều tâm huyết cho các dự án nhân văn. Trong suốt 5 năm qua, chị đồng hành cùng dự án "Nuôi em", bảo trợ bữa ăn cho 500 em nhỏ vùng cao. Chị cũng nhận đỡ đầu bé Hoàng Thị Ngọc Lan (bé Bống) - người sống sót duy nhất sau một vụ tai nạn thương tâm, lo liệu từ sinh hoạt đến học tập cho em.

Ca sĩ Hòa Minzy được Bộ VH-TT-DL tặng bằng khen ẢNH: NVCC

Trong hành trình cống hiến, chị được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trao bằng khen vì những đóng góp cho quảng bá văn hóa, du lịch quê hương; được Bộ VH-TT-DL tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch, giai đoạn 2023 - 2025.

Với những đóng góp bền bỉ trong nghệ thuật và cộng đồng, Hòa Minzy được chọn là một trong 20 gương mặt "Thanh niên sống đẹp" năm 2025.

Đây không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực của nữ ca sĩ 30 tuổi, mà còn là niềm tự hào chung cho thế hệ trẻ, minh chứng rằng khi nghệ sĩ đặt tình yêu thương lên hàng đầu, âm nhạc sẽ trở thành nhịp cầu kết nối, lan tỏa giá trị tốt đẹp đến mọi người.