Nghị sĩ Mỹ kêu gọi sa thải đặc phái viên của Tổng thống Trump

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Don Bacon kêu gọi sa thải ông Witkoff ngay lập tức. “Đối với những người phản đối cuộc xung đột và muốn Ukraine chiến thắng với tư cách quốc gia có chủ quyền và dân chủ, rõ ràng là ông Witkoff hoàn toàn ủng hộ Nga”, ông Bacon viết trên mạng xã hội X ngày 26.11.

Hạ nghị sĩ Brian Fitzpatrick ở đảng Cộng hòa cho rằng vụ rò rỉ “là một trong những lý do cần phải dừng các cuộc gặp bí mật”. Trong khi đó, hạ nghị sĩ Dân chủ Ted Lieu chỉ trích nghiêm trọng hơn, khi gọi ông Witkoff là “kẻ phản bội thực sự”, The Guardian đưa tin.

Ông Steve Witkoff (trái), Đặc phái viên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 4

ẢNH: REUTERS

Các nghị sĩ Mỹ đã bất bình trước thông tin đoạn ghi âm mới rò rỉ, được cho là ghi lại cuộc gọi hồi giữa tháng 10 giữa đặc phái viên Tổng thống Trump Steve Witkoff với cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov. Theo Bloomberg, ông Witkoff đã đưa ra các đề xuất phía Nga nên nói gì khi hai lãnh đạo Nga Mỹ điện đàm song phương. Ông đã gợi ý chúc mừng ông Trump về lệnh ngừng bắn Gaza, khi Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm. Ông Witkoff cũng nêu ra những đề xuất về một thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine, trong đó nhắc đến vấn đề trao đổi lãnh thổ.

Ông Trump và ông Putin điện đàm vào ngày 16.10, sau đó ông Trump tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 17.10. Truyền thông cho hay cuộc gặp song phương ở Nhà Trắng diễn ra căng thẳng và ông Trump đưa ra những lập trường bất lợi cho Kyiv, theo CNN.

Ông Trump ngày 25.11 đã bảo vệ ông Witkoff, nói rằng “đó là những gì một nhà đàm phán thường làm”. “Tôi chưa nghe đoạn ghi âm, nhưng tôi được biết đó là một đàm phán thông thường và tôi nghĩ ông ấy (Witkoff) cũng nói những điều tương tự với Ukraine, vì mỗi bên cần phải cho và nhận”, ông Trump nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ việc rò rỉ cuộc gọi cho thấy nhiều người muốn cản trở quá trình đàm phán. Ông Yuri Ushakov nói rằng một số thông tin cuộc gọi rò rỉ không chính xác.