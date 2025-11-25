Ukraine 'đã đồng ý' với đề xuất hòa bình của Mỹ, Nga chưa phản hồi

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một cuộc họp ở Kyiv với Thư ký Hội đồng An ninh Quốc phòng Rustem Umerov hồi tháng 11 ảnh: văn phòng tổng thống ukraine

Quan chức Mỹ nói trên, không nêu tên, và Thư ký Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov lần lượt cho biết hai bên đã đạt được đồng thuận về các điều khoản chính của đề xuất đến từ chính quyền Tổng thống Trump, nhưng vẫn còn một vài chi tiết cần làm rõ.

"Phía Ukraine đã nhất trí với thỏa thuận hòa bình", quan chức Mỹ nói với Đài CBS News.

Về phần mình, ông Umerov thông báo trên mạng xã hội hôm 25.11 rằng các nhà đàm phán của Ukraine "đạt được nhận thức chung về những điều khoản cốt lõi" của thỏa thuận hòa bình đã được các quan chức Mỹ, châu Âu và Ukraine thảo luận tại Geneva (Thụy Sĩ) vào cuối tuần qua.

Ông Umerov cũng bày tỏ sự lạc quan rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể sẽ đến Washington trong tuần này để hoàn tất thỏa thuận cuối cùng.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đến Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE) để gặp đoàn quan chức Nga, Đài CBS News dẫn lời 2 quan chức Mỹ và 2 nguồn tin ngoại giao không nêu tên.

Cùng ngày, tờ Financial Times đưa tin ông Driscoll lần lượt gặp phía Nga và Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo bộ Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov.

Trong khi đó, Điện Kremlin từ chối phản hồi về những gì đã đạt được ở Abu Dhabi, theo RT.

Phát biểu trong buổi họp báo trước đó cùng ngày (25.11), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết trong khi Nga "đánh giá cao lập trường của Mỹ, theo đó thúc đẩy giải quyết cuộc xung đột Ukraine", Moscow vẫn duy trì phương thức làm việc chuyên nghiệp và không tiết lộ thông tin trước khi các thỏa thuận chính thức được ký kết.

"Nga kỳ vọng sẽ nhận được thông báo của Mỹ về kết quả của các cuộc tham vấn với Ukraine và châu Âu trong thời gian sắp tới", ông Lavrov nói.