Thế giới

Bộ trưởng Mỹ bí mật gặp phái đoàn Nga, Ukraine tại Abu Dhabi

Vi Trân
25/11/2025 14:30 GMT+7

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll được cho là đã bí mật gặp phái đoàn Nga tại Abu Dhabi sau cuộc đàm phán dự thảo kế hoạch hòa bình với Ukraine.

Tờ Financial Times ngày 25.11 đưa tin Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đã đến Abu Dhabi, thủ đô của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), vào ngày 24.11 để gặp một phái đoàn Nga và Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo bộ Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov.

Theo đó, ông Driscoll đã gặp phái đoàn Nga vào tối 24.11 và dự kiến tiếp tục thảo luận trong ngày 25.11.

Bộ trưởng Mỹ bí mật gặp phái đoàn Nga, Ukraine tại Abu Dhabi - Ảnh 1.

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll (thứ hai từ trái sang) đã đến Kyiv và dự đàm phán tại Geneva trong tuần qua

ẢNH: AFP

Các hãng truyền thông lớn khác của phương Tây cũng đưa tin về chuyến đi của ông Driscoll nhưng chưa bên nào thông báo thành phần của phái đoàn Nga. Tờ Politico dẫn lời một quan chức Mỹ cấp cao cho biết ông Driscoll mang theo khuôn khổ thỏa thuận hòa bình đã được đàm phán với phía Ukraine tại Geneva (Thụy Sĩ) hôm 23.11.

Lầu Năm Góc từ chối bình luận trong khi người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly nói rằng Tổng thống Donald Trump đánh giá cao nỗ lực của Bộ trưởng Driscoll nhằm thu thập ý kiến từ Nga và Ukraine để soạn thảo một kế hoạch giúp đảm bảo hòa bình bền vững và có thể thi hành.

Mỹ - Ukraine 'tinh chỉnh' dự thảo hòa bình ra sao?

Ông Driscoll là gương mặt mới nổi lên trong đội ngũ các quan chức của chính quyền Mỹ tham gia nỗ lực hòa bình tại Ukraine. Tuần trước, ông đã đến Kyiv và hôm 23.11 có mặt tại Geneva để đàm phán về kế hoạch hòa bình 28 điểm gây tranh cãi của Mỹ.

Theo một số thông tin, kế hoạch đã được rút xuống còn 19 điểm. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff sau đó trở về Washington D.C trong khi Tư lệnh tối cao các lực lượng đồng minh NATO Alexus Grynkewich sang Brussels (Bỉ) để báo cáo các đồng minh NATO, còn ông Driscoll sang Abu Dhabi.

Rộ tin Mỹ - Ukraine rút gọn dự thảo hòa bình còn 19 điểm

Mỹ và Ukraine đã soạn thảo kế hoạch hòa bình mới được cho là bao gồm 19 điểm, thay thế đề xuất 28 điểm bị chỉ trích là có lợi cho Nga.

