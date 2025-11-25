Chiến sự Ukraine ngày 1.370: Kyiv tính nước cờ tiếp theo sau đàm phán Geneva

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24.11 nói rằng phái đoàn đàm phán Kyiv đã trở về từ thành phố Geneva (Thụy Sĩ) và sẽ đưa ra báo cáo chi tiết, qua đó nhà lãnh đạo Ukraine sẽ xác định các bước đi tiếp theo, theo Ukrainska Pravada.

Ông Zelensky cho biết thông tin từ đoàn Ukraine cập nhật sau cuộc đàm phán với Mỹ tại Geneva rằng đề xuất của Washington có một số yếu tố phản ánh những quan điểm của Ukraine, những điểm vốn mang ý nghĩa quan trọng đến lợi ích quốc gia. Ông Zelensky nói rằng đất nước đang ở "thời điểm quan trọng", cho biết sẽ tiếp tục làm việc với phía Mỹ và các đối tác của Kyiv để thống nhất được thỏa thuận.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23.11 thông tin về cuộc đàm phán Mỹ - Ukraine tại Geneva ẢNH: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24.11 đăng trên mạng xã hội Truth Social cho rằng có những tín hiệu tích cực về tiến trình đàm phán thỏa thuận hòa bình Ukraine.

“Có thực sự đạt được tiến triển lớn trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine hay không? Đừng tin cho đến khi bạn chứng kiến điều đó, nhưng có những điều tốt đẹp có thể đang diễn ra”, ông Trump viết.

Phái đoàn Mỹ và Ukraine ngày 23.11 đã đàm phán để làm rõ lập trường trong thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Tuyên bố chung sau cuộc gặp nêu rằng đàm phán đạt bước tiến đáng kể và các bên đã đưa ra đề xuất mang tính cập nhật và hoàn chỉnh hơn. Nội dung đề xuất sau cùng được 2 bên trao đổi không được công khai. Phía Nga ngày 24.11 cho hay chưa nhận được văn bản thỏa thuận nào, theo TASS.

Mỹ hoan nghênh tiến triển trong đàm phán với Ukraine nhưng còn nhiều vấn đề

Nga tập kích hạ tầng năng lượng

Ukrainska Pravda ngày 24.11 đưa tin lực lượng Nga đã tấn công các cơ sở năng lượng Ukraine tại tỉnh Donetsk, Kharkiv, Chernihiv và Dnipropetrovsk, trong đó tình hình ở Dnipropetrovsk đặc biệt khó khăn.

Theo Bộ Năng lượng Ukraine, khoảng 60.000 hộ gia đình tại Dnipropetrovsk mất điện, trong khi con số này tại Kharkiv là 10.000 hộ. Cơ quan này kêu gọi người dân Ukraine sử dụng điện hợp lý để giảm tải cho hệ thống, đặc biệt vào những khung giờ cao điểm.

Hỏa hoạn tại tỉnh Kharkiv, Ukraine ngày 23.11 ẢNH: REUTERS

Ngoài ra, thời tiết xấu còn gây mất điện ở 45 khu định cư tại tỉnh Lviv. Trong ngày 24.11, giới chức Ukraine cho biết phần lớn các khu vực sẽ áp dụng lịch cắt điện.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine sáng 24.11 cho hay đã có 191 cuộc đụng độ với lực lượng Nga trong 24 giờ, trong đó giao tranh căng thẳng diễn ra ở thành phố Pokrovsk, tỉnh Donetsk của Ukraine. Trước đó, quân đội Ukraine cáo buộc Nga thực hiện đợt tấn công lớn vào Kharkiv hôm 23.11, khiến 4 người chết.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 24.11 thông tin đã đánh chặn các máy bay không người lái (UAV) Ukraine phóng đến các khu vực trên lãnh thổ Nga, cũng như hướng ra biển Đen và biển Azov, trong đó hướng tấn công chính của Kyiv là tỉnh Belgorod.

Ngoài ra, Moscow tuyên bố thêm đã kiểm soát khu định cư Zatichye ở tỉnh Zaporizhzhia, Ukraine.

Ukraine và Nga không bình luận về các tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng thường phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

Lực lượng Ukraine rà bom mìn ở tỉnh Kherson ẢNH: REUTERS

Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị tạo điều kiện cho Nga - Ukraine đàm phán

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24.11 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Trong cuộc điện đàm, ông Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực nhằm đưa Nga và Ukraine xích lại gần nhau, bao gồm cả việc hỗ trợ tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai nước. Thổ Nhĩ Kỳ là nơi tổ chức nhiều cuộc đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Nga và Ukraine trong xung đột. Ở các cuộc gặp gần nhất, Kyiv và Moscow đạt được thỏa thuận về trao đổi tù binh, song vấn đề đàm phán chấm dứt xung đột vẫn còn nhiều trở ngại.

Tổng thống Nga Putin cho biết Moscow mong muốn giải quyết xung đột Ukraine bằng giải pháp chính trị và ngoại giao. Theo Hãng tin TASS, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về kế hoạch hòa bình Ukraine 28 điểm của Mỹ. Ông Putin lặp lại lập trường rằng đề xuất nêu trên phù hợp với cuộc thảo luận giữa lãnh đạo Nga - Mỹ hồi tháng 8 và có thể làm cơ sở cho giải pháp hòa bình sau cùng.