Chiến sự Ukraine ngày 1.369: Ông Trump lại trách Ukraine

Ngày 23.1, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các hệ thống phòng không đã ngăn chặn và phá hủy 75 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong đêm 22.1 và rạng sáng 23.1, theo TASS. Đa phần số đó bị hạ tại biển Đen và Crimea trong khi có 2 chiếc tại vùng Moscow.

Vụ cháy nổ từ phía nhà máy điện Shatura ở Nga trong đoạn video được công bố ngày 23.11 ẢNH: REUTERS

Tỉnh trưởng Moscow Andrey Vorobyov cáo buộc Ukraine đã phóng UAV vào rạng sáng để tấn công Nhà máy nhiệt điện Shatura, cách thủ đô Nga khoảng 120 km. Theo trang The Kyiv Independent, vụ tấn công gây ra đám cháy và buộc nhà máy mở nguồn điện dự phòng, đồng thời triển khai các hệ thống sưởi di động đảm bảo nguồn nhiệt cho các khu vực dân cư trong bối cảnh thời tiết giá lạnh.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết lực lượng phòng không đã bắn rơi 2 UAV Ukraine trên đường bay đến thủ đô Nga. Cơ quan Hàng không Rosaviatsiya thông báo sân bay Zhukovsky tại Moscow đã tạm ngừng hoạt động giữa đợt tấn công trong vùng.

Ukraine chưa bình luận gì về những thông tin trên.

Theo thông báo của Không quân Ukraine, Nga đã tấn công Ukraine với 98 UAV trong cùng thời gian. Trong số đó, khoảng 60 chiếc là loại Shahed. 69 chiếc bị bắn rơi hoặc bị gây nhiễu.

Tại thành phố Dnipro, vụ tấn công gây cháy một tòa chung cư, làm 14 người thiệt mạng. Tại tỉnh Odessa, các cơ sở hạ tầng năng lượng bị tấn công, gây cháy nhưng nhanh chóng được dập tắt. Báo cáo ban đầu cho thấy không có thương vong, theo trang Ukrainska Pravda.

Nga cũng chưa bình luận về những thông tin này. Kyiv và Moscow lâu nay khẳng định không tấn công dân thường.

Tòa chung cư tại Dnipro bị thiệt hại sau vụ tấn công ngày 23.11 ẢNH: REUTERS

Ông Trump nói về triển vọng thỏa thuận hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22.11 nói với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng rằng đề xuất hòa bình 28 điểm của Washington chưa phải là phiên bản hoàn thiện. Tuyên bố của ông Trump gợi ý vẫn còn cơ hội để các bên đàm phán thêm.

Nhà Trắng đã ra thời hạn đến ngày lễ Tạ ơn 27.11 để Ukraine phản hồi. Nếu không chấp nhận, nước này có thể mất nguồn viện trợ quân sự và hỗ trợ tình báo từ Mỹ, theo Reuters. Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 23.11 tỏ ra nghi ngờ về thời hạn này bởi các bên còn nhiều khác biệt. Ông cho hay đã đưa ra đề xuất riêng của Berlin và đang được các bên thảo luận, nhằm tạo tiền đề cho bước tiếp theo nếu như kế hoạch của Mỹ không thể được nhất trí trong vài ngày.

Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không chấp nhận đề xuất, ông Trump nói "vậy thì ông ấy có thể tiếp tục chiến đấu đến hết chút sức tàn còn lại".

Tổng thống Trump lắng nghe giữa lúc Tổng thống Zelensky (bìa trái) lời qua tiếng lại với Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance tại Nhà Trắng hồi tháng 2 ẢNH: AP

Trong bài đăng trên mạng xã hội tối 23.11, ông Trump lặp lại quan điểm cũ khi cho rằng xung đột Ukraine sẽ không xảy ra nếu ông là tổng thống thời điểm đó. Ông chỉ trích lãnh đạo Ukraine "vô ơn" sau những nỗ lực của Mỹ, trong khi châu Âu lại tiếp tục mua dầu mỏ của Nga.

Chủ nhân Nhà Trắng nói rằng Mỹ đã bán số lượng lớn vũ khí cho NATO để phân phối lại cho Ukraine, chỉ trích người tiền nhiệm chỉ biết "cho không, miễn phí" mọi thứ.

Đặc phái viên của ông Trump về Ukraine Keith Kellogg cũng nói rằng đề xuất của Mỹ không phải là phiên bản cuối cùng nhưng là điều thực tế.

"Tôi nghĩ chúng tôi có thể thúc đẩy Ukraine đồng ý và sau đó là người Nga. Đó là kế hoạch tốt. Có một vài điều trong đó cần được quy định và giải thích thêm nhưng chúng ta sắp hoàn thành rồi", ông Kellogg nói với Fox News. Ngoài ra, nhà ngoại giao Mỹ cũng cho rằng điều khoản về việc tổ chức bầu cử tại Ukraine trong vòng 100 ngày từ khi thỏa thuận được ký kết là điều quan trọng.

Trong một diễn biến mới, tờ The Washington Post dẫn nguồn tin tiết lộ Mỹ đang cân nhắc chuyển tên lửa Tomahawk cho Ukraine để đảm bảo an ninh nếu đạt được thỏa thuận hòa bình. Việc cung cấp tên lửa được cho là nhằm thay thế cho việc triển khai lực lượng quân sự châu Âu tại Ukraine, điều mà Nga đã phản đối. Washington chưa bình luận về thông tin này.

Cuộc họp tại Geneva

An ninh bên ngoài khách sạn InterContinental ở Geneva (Thụy Sĩ) ngày 23.11, nơi các quan chức Mỹ và Ukraine dự kiến họp kín về kế hoạch hòa bình ẢNH: REUTERS

Các quan chức Mỹ, Liên minh châu Âu và Ukraine gặp nhau tại thành phố Geneva (Thụy Sĩ) trong ngày 23.11 để bàn bạc về kế hoạch hòa bình. Đại diện phía Mỹ có Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff, theo Reuters. Phía Ukraine, người dẫn đầu phái đoàn là Chánh văn phòng tổng thống Andriy Yermak.

Tổng thống Ukraine cho biết đã nhận được báo cáo sơ bộ từ phái đoàn nước này về kết quả của các cuộc gặp đầu tiên. Ông kỳ vọng thỏa thuận sẽ bao gồm nhiều yếu tố dựa trên quan điểm của Ukraine và góp vai trò quan trọng cho lợi ích quốc gia.

Bình luận cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra các điều kiện gồm không được thay đổi biên giới Ukraine bằng vũ lực, không được giảm quy mô quân đội Ukraine để khiến nước này dễ bị tấn công, và EU phải đóng vai trò trung tâm trong thỏa thuận hòa bình cho Ukraine.